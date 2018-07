Fankhauser bei Fankhausers

Nein, Samuel Fankhauser will kein Eventmanager werden. «Ich bleibe lieber ein einfacher Handwerker», sagt der Inhaber einer Sanitärfirma. Trotzdem wiederholt er in Trub mit seiner Frau Margreth, was vor 4 Jahren bei Bluesfreunden auf grossen Anklang stiess: Er holt Philipp Fankhauser in seinen Heimatort und organisiert für die Band zwei Konzerte im eigenen ehemaligen Bauernhaus. Der Mühlehof, der am Rande des Dorfes Trub liegt, wird am 3. und 4. August wieder zu einem Konzertlokal.

Zwei E-Mails reichten

Vor 4 Jahren seien sie ja der Meinung gewesen, das sei eine einmalige Sache, sagt Samuel Fankhauser. Aber immer wieder habe man ihn darauf angesprochen, ob der Anlass nicht wiederholt werden könnte.

Also setzte er sich im Januar an den Computer. «Zwei E-Mails. Und die Sache war geritzt», erzählt er. «Ja, wir kommen gern», habe Philipp Fankhauser geantwortet.

Gegenüber dieser Zeitung lässt der Bluesmusiker ausrichten, weshalb: weil Trub für ihn «wahrlich ein Kraftort» sei. «Das sehr spezielle Ambiente von Samuel und Margreth Fankhausers Mühlehof wirkt auf mich sehr inspirierend», verrät Philipp Fankhauser. «In Trub sind meine Wurzeln. Darauf beziehe ich mich auch oft, wenn ich an meinen Konzerten von Heimat rede.»

Über die Gage mochte Samuel Fankhauser, der sich vom Baugewerbe her ans Feilschen gewohnt ist, gar nicht erst diskutieren. Die Band erhält, was sie verlangt. 60 000 Franken hat das Ehepaar, welches das finanzielle Risiko allein trägt, für das ganze Unternehmen budgetiert. Ziel sei es nicht, Geld zu verdienen, sondern eine schwarze Null zu schreiben – wie vor 4 Jahren.

Mehr als genug Platz

Dass aktuell ein Kran hinter dem Mühlehof steht, hat nichts mit den Konzerten zu tun. Das Dach hätte Samuel Fankhauser so oder so neu decken lassen. Für den Auftritt seines Namensvetters muss er auch sonst kaum bauliche Massnahmen treffen.

Nur das Niveau des Bodens auf der Heubühne wird er noch angleichen lassen. Das Loch für den zweiten Notausgang, den die Gebäudeversicherung vorschreibt, wurde schon vor 4 Jahren aus der Wand gesägt.

Jetzt gilt es nur noch die Rampe neu aufzubauen, über die Philipp Fankhauser und der vordere Teil des Publikums im Brandfall von der Bühne rennen würden. «Dann müssen noch ein paar Seifenspender montiert werden – wegen des Hygienekonzepts.» Für die «aufwendige und professionelle» Licht- und Tontechnikanlage arbeitet er mit einer spezialisierten Firma zusammen.

Unter dem Dach des Hauses, das Samuel und Margreth Fankhauser allein bewohnen, hat es genug Platz für die Bewirtung der Gäste. Die Bar wird im ehemaligen Stall eingerichtet, Tische und Bänke werden neben dem Brunnen und in der einstigen Tenne stehen – wobei sich die Gäste bei schönem Wetter wohl vorab in der grossen Hofstatt aufhalten werden.

Für die anderen Bedürfnisse wird Samuel Fankhauser hinter dem Haus eine Reihe Toi-Toi-Häuschen platzieren. Und seine Wohnung – «ausser dem Schlafzimmer» – wird er der Band als Künstlergarderobe zur Verfügung stellen.

Zum Nachtessen werde sich Philipp Fankhauser mit seinen Musikern und zwei Backgroundsängerinnen unter das Konzertpublikum mischen. «Obwohl es bei uns bloss einfachen Risotto und Fleisch vom Grill gibt», sagt Samuel Fankhauser.

Insgesamt 60 Personen – Verwandte, Bekannte, Nachbarn und Freunde – gehören zu Samuel und Margreth Fankhausers Helfertruppe. Letzthin hat der Sanitärmeister einen ersten Informationsanlass durchgeführt. Bevor es am 3. August losgeht, wird er die Helfer noch einmal zu einer Einsatzbesprechung zusammentrommeln.

Von Seife bis zum Helikopter

Es wird alles unternommen, dass nicht nur Philipp Fankhauser, sondern die ganze Gästeschar den Abend sicher überstehen werden: Die Strasse wird für den Durchgangsverkehr gesperrt; Jugendliche sind vor Alkoholkonsum zu schützen; wer von einer Wespe gestochen wird oder den Fuss verstaucht, wird in der ehemaligen Waschküche von Samaritern gepflegt.

Für ganz ernste Fälle müssen die Koordinaten des Helikopterlandeplatzes bekannt sein. Diese sind mitsamt anderen Notfallnummern auf Plakaten notiert, mit denen Sicherheitsleute auf dem Areal patrouillieren werden.

«Wir nehmen die Sicherheitsvorschriften ernst», sagt Samuel Fankhauser. Nichts wäre ihm unangenehmer, als wenn Philipp Fankhausers Besuch in der Heimat für jemanden ungut ausgehen würde.



Exklusivkonzerte: Freitag, 3., und Samstag, 4. August, jeweils 20.30 Uhr. Türöffnung: 19 Uhr. Ab 17 Uhr Trub-Fest- und Barbetrieb. (Langenthaler Tagblatt)