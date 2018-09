FDP erlitt Schiffbruch

Die Stadt Burgdorf hat einen Schuldenberg von mehr als 100 Millionen Franken angehäuft. Deshalb wollte die FDP-Fraktion im Parlament die Reissleine ziehen und eine Schuldenbremse in der Gemeindeordnung ver­ankern. In der Stadtratsdebatte am Montagabend sagte Finanzdirektorin Beatrice Kuster Müller (EVP), der Gemeinderat habe «ein gewisses Verständnis» für die Forderung.

Jedoch habe die Exekutive eine Finanzstrategie erstellt, die verbindlich sei. Zudem habe der Stadtrat die Möglichkeit, Geschäfte abzulehnen. «Eine wei­tere Bremse ist nicht nötig», betonte die Gemeinderätin. FDP-Fraktionschef Andreas Stettler gab trotzdem zu bedenken, dass Burgdorf nicht zu jenen 88 Prozent der Gemeinden gehöre, die ein Nettovermögen aufwiesen.

Die von der FDP anvisierte Schuldenbremse mache keinen Sinn, monierte SP-Sprecher Fabian Käsermann, weil sie zwar einfach und transparent ausgestaltet werden, aber auch Ausnahmen zulassen soll. Nein sagte neben der EVP und den Grünen auch die GLP. «Wir wollen die Kompetenz des Stadtrates nicht weiter einschränken», begründete Fraktionschef Ulrich von Känel. Namens der BDP plädierte Roger Aebi zwar für die Einführung einer Schuldenbremse, er sagte aber auch: «Die Wachstumsstrategie der Stadt darf nicht infrage gestellt werden.»

Mit 21 Nein zu 16 Ja bei einer Enthaltung schickte das Stadtparlament das FDP-Begehren für eine Schuldenbremse bachab. (ue)