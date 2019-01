Als vor zwei Jahren der Landgasthof Sonne seinen Betrieb einstellte, gab es in der Gemeinde Affoltern kein Restaurant mehr, das Montag- und Dienstagabend geöffnet war. Der Gemeinderat strebte daraufhin an, das Restaurant Emmentalerhof, den ehemaligen Löwen, als möglichen Treffpunkt am Abend zu nutzen. Freiwillige schlossen sich unter der Leitung des Exekutivmitglieds Alfred Lerch zur Interessengemeinschaft (IG) Löwen zusammen.