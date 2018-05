Es geht auch zu dritt

Unterrichten. Das ist die eigent­liche Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern. Alles andere ist zusätzlicher Aufwand, zeitraubend, nervenaufreibend und geht immer auf Kosten der Kinder.

Auch in ländlichen Gebieten ächzen die Lehrpersonen heute unter zusätzlichen Aufgaben, etwa weil sie immer öfter auch erzieherisch tätig sein müssen.Das hat die Schulkommission Langnau schon länger bemerkt.

Eine Bedarfsanalyse im gesamten oberen Emmental hat es bestätigt: An allen 35 Schulstandorten wünschen sich die Lehrkräfte die Hilfe eines Schulsozialarbeiters. Geplant ist deshalb ab nächstem Schuljahr eine drei­jährige Projektphase, in der vom Sozialdienst angestellte Schulsozialarbeiter eingesetzt werden.

Das Konzept geht von einem Pensum von 270 Stellenprozent aus, die nach dem erhobenen Bedarf auf die neun Gemeinden aufgeteilt werden sollen. Das Projekt sieht einmalige Investitionskosten von 79'000 Franken sowie jährlich wiederkehrende Betriebskosten von total 347'000 Franken vor.

Zu teuer?

Waren die meisten Gemeinden in der Planungsphase noch Feuer und Flamme für das Projekt, sieht es in der Praxis anders aus. Das zeigt eine Umfrage in den Gemeinden.

Nur gerade Trubschachen und Röthenbach haben sich bis jetzt für die Einführung ausgesprochen. Beide müssen mit jährlichen Kosten von rund 13'000 Franken rechnen. Trub, bei gleich hohen Kosten, lehnt die Versuchsphase zwar auch nicht ab, will sich aber nur zur Hälfte des geplanten Umfangs an den Kosten beteiligen.

«Eine breitabgestützte Zusammenarbeit wäre für alle Beteiligten besser.»Susanne Kölbli, Gemeinderätin Langnau

Schangnau, Eggiwil und Signau haben dem Projekt jedoch eine Abfuhr erteilt. Fast einhellig begründeten die Exekutiven ihren Entscheid mit den «doch hohen» jährlichen wiederkehrenden Kosten. Schangnau hätte mit 13'000 Franken, Eggiwil mit 32'000 Franken und Signau mit 45'000 Franken rechnen müssen.

Nur Lauperswil und Rüderswil haben sich bis jetzt noch nicht entschieden. «Zum heutigen Zeitpunkt kann ich keine Stellungnahme abgeben. Am 4. Juni wird der Gemeinderat Lauperswil über das Projekt beraten und drei Wochen später mit dem Gemeinderat Rüderswil einen gemeinsamen Entscheid fällen», schreibt Hans Ulrich Gerber, Lauperswils Gemeindepräsident.

Wenigstens in Langnau, dort, wo die Idee überhaupt erst entstanden ist, stehen die Chancen gut. Der kleine Gemeinderat hat sich bereits dafür ausgesprochen. Langnau müsste für ein Pensum von 90 Prozent mit jährlichen Kosten von rund 115'000 Franken rechnen. Ende Juni kommt das Geschäft ins Parlament.

Längerfristig denken

Der Sozialdienst Oberes Emmental hat das Projekt ins Laufen gebracht. Die zuständige Langnauer Gemeinderätin Susanne Kölbli zeigt sich doch etwas ernüchtert über die eher negativen Reaktionen auf die gemeinsame Schulsozialarbeit. «Ich hatte von Anfang an die Befürchtung, dass einige nicht mitmachen», sagt sie.

«Auf eine Art enttäuscht es mich, nicht meinetwegen, sondern wegen der Kinder und auch wegen der oft am Limit arbeitenden Lehrpersonen.» Kölbli hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass das Vorhaben teuer ist. «Im Moment ist das sicher viel Geld», sagt sie. «Man muss aber bedenken, wie viel Geld eingespart wird, wenn eine Eskalation verhindert werden konnte.» Kölbli findet, man sollte öfters mal längerfristig denken.

Die Gemeinderätin lässt sich aber nicht entmutigen. Und das Projekt ist für sie auch nicht etwa gestorben. «Wir können das auch nur zu dritt oder zu viert machen», sagt sie. Ob nun alle mitmachen oder nur ein Teil der Gemeinden, hätte laut Kölbli auch nur marginale Auswirkungen auf die Kosten, weil sich die Stellenprozente entsprechend verringern würden.

Die Sozialarbeitenden wären jedoch weniger flexibel einsetzbar, und es ist schwieriger, tiefprozentige Spezialisten zu finden. «Schade», sagt Kölbli, «eine breitabgestützte Zusammenarbeit wäre für alle Beteiligten besser.» (Berner Zeitung)