Verheissungsvoll funkeln die Lichter schon von weitem, und vor dem Eingang lodert eine Schwedenkerze. Sie laden ein, den Alltag zu vergessen, und in die Wunderwelt der Weihnachtsausstellung einzutreten. Denn die Leute von Lebensart haben nicht einfach ihren Wärchschür-Laden in die Gärtnerei gezügelt. Nein, sie haben eine Weihnachtswunderwelt erschaffen, in die man eintauchen, und so selbst wieder zum staunenden, träumenden Kind werden kann.