Im Erdgeschoss sind Ausstellungsräume, im Obergeschoss Büros und Sitzungszimmer geplant. Auch entsteht eine Attika mit Schulungsräumen. Das Auffälligste am ganzen Projekt jedoch wird eine Brücke sein, die das neue Betriebsgebäude mit dem bisherigen Firmensitz über die Hauptstrasse hinweg verbindet. Ernst Kühni spricht von einem Markenzeichen: «Ziel ist, dass die Leute sagen: vor oder nach der Brücke.»

Vor zwei Jahren hat die Firma das Baugesuch eingereicht. Einsprachen gab es keine. Doch das Amt für Wasser und Abfall stellte einen negativen Bericht aus: weil das Areal in der Schutzzone des Pumpwerkes Farbschachen liegt. Daraufhin forcierte die Gemeinde Lützelflüh den Zusammenschluss der Wasserversorgungen Lützelflüh und Rüegsau, damit das Pumpwerk ersetzt werden kann. Kühnis erhielten im Februar letzten Jahres die Bewilligung.

Dass nun erst ein Jahr später die Bagger auffahren, hat einen simplen Grund. «Wir hatten viele Kundenaufträge und schlichtweg keine Kapazität», sagt Kühni. Doch nun geht es flott vorwärts: Nach den Baumeisterarbeiten kann Mitte Mai mit dem Aufrichten des Gebäudes begonnen werden. Im Spätsommer folgt die Brücke und im Winter dann die Ausbau- und Fertigstellungsarbeiten. Was das Eröffnungsdatum angeht, so will sich Ernst Kühni nicht festlegen. «Irgendwann im Jahr 2020.»