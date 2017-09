Erinnerungen an eine Zeit, als es Langnau so richtig gut ging

Die Emmentaler Landbevölkerung mag gegenüber den städtischen Handwerkerzünften wohl durchaus Gefühle des Triumphes empfunden haben, als die Obrigkeit den Langnauern vor 550 Jahren das Marktrecht zugestand. Zur Eröffnung der offiziellen Jubiläumsfeier im Kirchgemeindehaus führte der Konzertverein Langnau denn auch den Triumphmarsch aus Verdis Oper «Aida» auf.

Dann erinnerte Langnaus Gemeindepräsident Bernhard Antener die Gästeschar an die Blütezeit des Oberemmentaler Ortes. Dank der Leinen­weberei, der landwirtschaftlichen Produktion, der Vieh- und Pferdezucht, des Holz- und des Käsehandels wuchs Langnau im alten Bern zur drittgrössten Gemeinde. Und wohl nicht zuletzt auch dank des Märit, so Antener, sei Langnau ein weltoffenes Dorf gewesen.

Doch längst hat der Ort seine damals grosse wirtschaftliche Bedeutung eingebüsst. Eine «Jammermentalität» habe Einzug gehalten, Neid und Missgunst seien weit verbreitet, stellte der Gemeindepräsident fest. «Doch gefragt wären Innovation und Kreativität.» Antener zeigte sich überzeugt, dass Langnau «gutes Potenzial» habe. «Aber grössere Würfe gelingen nur, wenn wir uns zusammenraufen.» Möglicherweise dachte der Politiker dabei an das Projekt für das zweite Eisfeld. Erwähnt hat er es nicht.

Auch Regierungspräsident Bernhard Pulver spannte den Bogen von der alten Zeit bis in die Gegenwart. Auch wenn er heute nicht als Schultheiss nach Langnau gekommen sei, stelle er fest, dass das Kernproblem der Regierenden das Gleiche geblieben sei: Immer gehe es darum, den verschiedenen Interessen der Regionen Rechnung zu tragen, sagte Pulver und erwähnte etwa die Standortdiskussion um die Berner Fachhochschule.

Weil es nicht in seiner Macht stand, den Langnauern einen 7. Jahrmarkt zu gewähren, machte er sie wenigstens darauf aufmerksam, dass sie 2019 neuen Grund zum Jubilieren hätten: Am 20. April sei es 400 Jahre her, dass die Regierung den Langnauern Wochenmärkte bewilligte.

Doch die Langnauer laden schon heute wieder zu einer ­Feier: Im Anschluss an den zweiten Jubiläumsmarkttag findet im Hotel Hirschen um 19.30 Uhr die öffentliche Vernissage des Buches «Keramik aus Langnau» statt. (Berner Zeitung)