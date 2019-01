An die hundert Helfer und sechzehn Ressortchefs standen den Organisatoren im vergangenen Sommer zur Seite und verhalfen den Jazz Nights 2018 zum Erfolg. «Vier von fünf Konzerten waren total ausverkauft, eines sogar innerhalb von vierundzwanzig Stunden», so Festivalgründer Walter Schmocker am Kick-off-Anlass im Langnauer Lokal Käpt’n Holger den Gästen. Zuvor waren sie musikalisch begrüsst worden durch eine Band um den Saxofonisten Ivo Prato. Leicht resigniert ergänzt Schmocker: «Ein derart grosser Zustrom ist leider nur mit renommierten Künstlern möglich.»