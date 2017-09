Eins, zwei, drei und weg

Ein Fingerschnipsen reicht, und es geschieht das Un­fassbare: Ein Mann bellt wie ein Hund, eine Frau spricht plötzlich fliessend Chinesisch oder beisst herzhaft in eine Zi­trone, in der Meinung, es sei ein Apfel. Solche Szenen haben wohl alle schon im Fernsehen gesehen. So war Hypnose für mich bislang eine Mischung aus Magie und Scharlatanerie. Oder ist es bloss inszenierte Show? Das will ich heute herausfinden. Dafür muss man nicht bis nach Las Vegas ­reisen. Auch in Burgdorf wird hypnotisiert, und zwar in der Praxis von Wenzel und Marianne Grund.

Statt der Show steht hier aber die heilende Wirkung im Vordergrund: Seit zwanzig Jahren be­handeln sie mit der Hypnose­therapie. Rauchen, Gewichtsprobleme oder gar Depressionen: nichts, was sich nicht weghypnotisieren lässt, so verspricht es zumindest die Website. Schon beim Betreten der Praxis kommen mir positive Schwingungen entgegen. Wenzel und Marianne Grund sind ausserordentlich gut gelaunte Leute. Und die sanften Klänge im Hintergrund wirken einladend. Ich fühle mich so­gleich willkommen.

Doch wie funktioniert das jetzt genau mit dieser Hypnose, will ich von den beiden wissen. Man müsse sich den Zustand vor­stellen, wie wenn man einen spannenden Film schaue. «Wer ganz auf die Handlung fokussiert ist, blendet alles rundherum aus.» Anders als beim Film konzentriert man sich aber nicht auf die Geschichten anderer, sondern auf die eigene. Und damit diese in allen Details zum Vorschein kommt, braucht es Zugriff auf das Unterbewusstsein. Das mache 90 Prozent unserer Er­innerungen aus. Bewusst hätten wir nur auf 10 Prozent Zugriff, so Marianne Grund. Dass man im hypnotisierten Zustand Ge­heimnisse ausplappere, diese Ge­fahr bestehe hingegen nicht. «Auch hypnotisiert hat man Kontrolle über das, was man sagt», betont Wenzel Grund. Aber wie funktioniert dann die Verwandlung in einen Hund? Bei der Showhypnose werde das Pu­blikum vorsondiert, sagt der Therapeut. «Es werden jene ausgewählt, die sich gern exponieren, sich schon riesig auf die Hypnose freuen.» Denn diese Leute seien sogenannt suggestibel, also be­einflussbar. Generell gelte: «Nur wer sich darauf einlässt, kann hypnotisiert werden.»Genau daran könnte es bei mir hapern. Bislang hat mich be­reits Yoga spirituell überfordert. Während sich meine Kolleginnen jeweils auf ihre Energieflüsse konzentrierten, sortierte ich in­nerlich Termine, hakte To-do-Listen im Kopf ab. Zwar hatte ich danach meine Woche perfekt durchorganisiert, die Suche nach meinem inneren Gleichgewicht war bislang aber erfolglos. Doch auf die Hypnose will ich mich zur Abwechslung wirklich ein­lassen, das habe ich mir fest vorgenommen.

«Nur wer sich darauf einlässt, kann hypnotisiert werden.»Wenzel Grund

Ich setze mich also in den Therapiestuhl von Marianne Grund. Auf einem Paravent lächelt mir Buddha entgegen. Zugedeckt mit einer Wolldecke, gemütlich im Sessel zurückgelehnt, so lässt es sich aushalten. Die Therapeutin spricht mit beruhigender Stimme. Langsam bewegt sie die Hand über meinem Kopf. Ich schliesse die Augen, öffne sie ­wieder und schliesse sie erneut. «Jetzt sind deine Lider so schwer, dass du die Augen nicht mehr ­öffnen kannst», sagt Marianne Grund. Und tatsächlich scheint mir, als ob meine Augen zugeklebt wären. «Es funktioniert», denke ich freudig. Dann folgt die Ernüchterung. Ich soll langsam von 100 rückwärtszählen. Schon bei 98 hätte ich alle Zahlen vergessen, meint die Therapeutin. Zahlen vergessen, eine meiner leichtesten Übungen, war Mathe ja nie meine Stärke. Hätte die Aufgabe 99 mal 3 gelautet, hätte es wohl geklappt. Rückwärts­zählen ist aber zu einfach, und ich bin inzwischen bei 73 angelangt. Fahren wir also weiter mit dem nächsten Versuch. Ich dringe tatsächlich Stufe für Stufe tiefer ins Unterbewusstsein vor. Nun sollte ich mir eine Szene aus der Vergangenheitins Gedächtnis rufen. Marianne Grund hatte mir zuvor erzählt, dass sich manche Leute gar an ihre eigene Geburt erinnern könnten.

Bei mir reicht die Erinnerung ge­rade mal bis in die Schulzeit zurück, und auch da ist vieles ­verschwommen, mein Unterbewusstsein scheint etwas ver­gesslich zu sein. Ich treffe also auf Personen aus meiner Vergangenheit. Im Zwiegespräch soll ich ihnen sagen, was ich schon lange loswerden wollte. Ich muss ein Grinsen unterdrücken. «So, jetzt reiss dich zusammen», sage ich mir. Beim zweiten Teil der Session klappt es schon besser. Ich darf mir meine Stärken wie ein Mantra wiederholt vorsagen und mir dabei meine Wunschfarben vorstellen. Das sind übrigens Gelb und Orange, und sie leuchten. Mein Unterbewusstsein scheint ein sonniges Gemüt zu haben.

Mit leisem Rasseln und sanfter Stimme holt mich Marianne Grund zurück in die Realität. Bereits regen sich erste Zweifel, war ich wirklich hypnotisiert? Die Tiefe der Hypnose sei individuell, meint die Therapeutin. Um sicherzugehen, fragen wir also meinen Körper. Marianne Grund nimmt meine Arme, drückt sie vor und zurück. Mein Körper scheint eine deutliche Sprache zu sprechen. Es habe gut funktioniert, meint Grund. Wie dem auch sei, ich fühle mich ausge­glichen und gehe beschwingten Schrittes aus der Praxis. Und welch Überraschung, draussen leuchtet die Sonne in denselben Farben wie zuvor mein Unterbewusstsein. Ob meine Gedanken das Wetter beeinflusst haben? Eine Gabe, die mir ganz gelegen käme. (Berner Zeitung)