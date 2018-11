Eine widerwillige Übernahme

Eigentlich hätte sie schon lange in Gemeindehand übergehen sollen, doch sie war in einem zu schlechten Zustand. Die Rede ist von der Dorfstrasse, die vom Bahnhof Lützelflüh-Goldbach ins Oberdorf führt. Bereits 2015 verfügte der Kanton, aus der Kantonsstrasse eine Gemeindestrasse zu machen. Doch die Lützelflüher wehrten sich: Eine Prüfung ergab, dass die Strasse und vor allem die Brücke über die Emme nicht in einem zufriedenstellenden Zustand waren, sodass sie der Kommune nicht zugemutet werden konnten. Denn damit der Kanton eine Strasse an die Gemeinde abtreten kann, muss diese werkmängelfrei sein.