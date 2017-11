Eine neue ­Präsidentin

In Höchstetten beginnt politisch eine neue Ära: Karin Mumenthaler übernimmt das Gemeindepräsidium. Sie löst den bisherigen Präsidenten Hans-Rudolf Kummer ab. Er wurde an der Gemeindeversammlung am Montag nach insgesamt 16 Jahren als Mitglied der Exekutive verabschiedet. Auch Mumenthaler ist kein Politneuling, sitzt sie doch schon seit 2005 im Gemeinderat.

Den nach Kummers Rücktritt frei werdenden Sitz im Gemeinderat übernimmt Ueli Luder. ­Sowohl Luder als auch Mumen­thaler wurden still in ihre Ämter gewählt, da es keine Gegenkandidaturen gab. Neuer Vizepräsident wird schliesslich Gemeinderat Walter Stucki.

Das Budget 2018 sieht bei einem Aufwand von knapp einer Million Franken im Gesamthaushalt einen Ertragsüberschuss von 18'000 Franken vor. Im steuer­finanzierten allgemeinen Haushalt resultiert dagegen ein Minus von knapp 16'000 Franken. Höchstetten plant im nächsten Jahr Investitionen von etwa 260'000 Franken. Das Budget wurde von den 33 anwesenden Stimmbürgern (von total 216) einstimmig genehmigt. (tg)