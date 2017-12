«Eine Fusion drängt sich nicht auf»

Hätte das Treffen nicht in seiner Wohnung, sondern in seinem Geschäft stattgefunden, hätte er während des Gesprächs mindestens drei Zigarren angezündet; Marke Villiger. Aber daheim rauche er nicht – vor allem wegen ­seiner Frau, sagt Hans Rudolf Kummer. Der 64-jährige Vater zweier erwachsener Kinder leitet die Firma Kabinenbau Kummer AG in Kirchberg, die – Kummer inklusive – drei Mitarbeiter umfasst.

Noch bis Ende Jahr ist er Gemeindepräsident von Höchstetten. Schon sein Vater und sein Onkel hatten das Präsidium inne. Hans Rudolf Kummer hat eine direkte Art, wehrt sich, wenn ihm etwas nicht passt. Er spricht frei von der Leber weg. Viel und mit Begeisterung. Wenn er sich aufregt, fällt auch mal ein Schimpfwort. Sein Herz schlägt für Höchstetten. Als Chef des Ressorts Bau, das er während seiner Amtszeit nie an einen Kollegen abgab, habe er von höherer Amtsstelle etwa den Satz zu hören bekommen: «Wenn es der Kummer macht, dann hält er sich wieder nicht an die Paragrafen.» Er lacht.

Auf verschiedenen Posten

Jetzt, nach 16 Jahren im Ge­meinderat, davon 12 als Präsident, gibt der SVP-Mann sein Zepter ab. Seine Nachfolgerin wird Karin Mumenthaler (wir ­berichteten). «In die Gemeindepolitik rutschst du, wenn du am Dorfleben teilnimmst. Etwas intensiver, dann sitzt du in einer Kommission», sagt Kummer. Er muss es wissen, war er doch in verschiedenen Kommissionen sowie auf verschiedenen Posten tätig. Er präsidierte etwa beide Höchstetter Vereine – die Schützen und die Hornusser.

Hornussen ist eine grosse Leidenschaft von Kummer. Die Höchstetter sind immerhin sehr erfolgreich: Viermal holte die ­A-Mannschaft den Schweizer-Meister-Titel, 2015 gewann sie das Eidgenössische Hornusserfest in Limpach. Weil schon sein Vater hornusste, begann auch der kleine Hans Rudolf Kummer mit dem Schlagen und Abtun. Es gefiel ihm, er engagierte sich auf unterschiedliche Weise für die Gesellschaft, 2009 war er beispielsweise OK-Chef für das «Eidgenössische» in Höchstetten.

Die Sache mit dem Bürgerbus

Die Hornusser machten das kleine Dorf am Rand des Emmentals einigermassen bekannt. 290 Einwohner. 263 Hektaren gross. Eine Beiz. Eine Menge Durchgangsverkehr auf der Zürich-Bern-Strasse. Etwas Gewerbe. Eine Verwaltung. Sonst nicht viel. ­Keine Kirche. Kein Lädeli. Keine Post. Kein öffentlicher Verkehr.

«Halt», ruft Kummer. «Wir haben einen Bürgerbus, der achtmal pro Tag fährt.» Dieser ver­bindet Höchstetten und Hellsau mit Koppigen. Der Bürgerbus ist der wunde Punkt vom Kummers Präsidialzeit, wie sich herausstellt. Die Nachbardörfer Koppigen und Willadingen beschlossen nämlich 2013, nichts mehr daran zu zahlen. «Ich empfand das als Affront, den ich nicht vergessen kann», sagt Kummer verärgert. «Von wegen Solidarität. Die Koppiger Behörden, die den Antrag damals an ihre Gemeindeversammlung brachten, grenzten sich einfach so ab von uns. Das, obwohl wir Höchstetter dort den Arzt besuchen oder einkaufen.» Gespart hätten sie vielleicht etwa 5000 Franken pro Jahr, den grössten Teil der Kosten habe ohnehin der Kanton übernommen. So sei es auch heute noch. Höchstetten und Hellsau fuhren allein weiter.

Im Verband geregelt

Trotzdem ist der grosse Bruder Koppigen ein wichtiger strategischer Partner. Die Feuerwehr und die Schule sind seit geraumer Zeit in einem Verband zusammengeschlossen. Zu diesem zählen nebst Koppigen, Alchenstorf und Willadingen eben auch Hellsau und Höchstetten. Das Schulhaus mit einem Kinder­garten, einer 1. und einer 2. Klasse steht auf Hellsauer Boden. Die Gemeindeverwaltung wird gemeinsam mit Hellsau geführt und hat dreimal pro Woche geöffnet, zweimal davon nur morgens. Die Finanzverwaltung indes wurde vor drei Jahren nach Münchenbuchsee ausgelagert. Hand aufs Herz, müsste Höchstetten nicht eine Gemeindefusion ins Auge fassen?

Höchstetten stehe gut da, antwortet Kummer prompt. Der Steuerfuss sei mit 1,85 ähnlich hoch wie in den umliegenden Gemeinden. «Eine Fusion bringt nichts, erst recht nicht finanziell. Und schon gar nicht mit einer ­Gemeinde von der Grösse von Koppigen.» In Kummers Be­merkung schwingt noch immer ein bisschen Bürgerbusärger mit. Wenn schon, müsse es mindestens eine Gemeinde von der Grösse von Herzogenbuchsee oder Kirchberg sein mit mehr als 5000 Einwohnern. Dann schiebt er nach: «Wie gesagt, eine Fusion drängt sich einfach nicht auf. Was sich aufdrängte, haben wir längst zusammengelegt.»

Um Mitternacht

Eigentlich hatte Kummer schon vor zwei Jahren vor, den Dorf­politikhut an den Nagel zu hängen, doch zu diesem Zeitpunkt habe sich noch kein Nachfolger gefunden. Also habe er weitergemacht. Aber jetzt sei Schluss, es mache sich eine gewisse Amtsmüdigkeit breit. «Die vielen Termine müssen weniger werden. Weniger Mails, weniger Anrufe, nicht mehr täglich abkömmlich sein, wöchentlich auf der Verwaltung vorbei­gehen, monatlich eine Gemeinderatssitzung abhalten müssen», sagt Kummer. Und weitere Auf­gaben und Funktionen von Amtes wegen erfüllen. Daneben leite er ein Geschäft – seit 31 Jahren. Er habe nie mehr als eine Woche Ferien am Stück gemacht.

Das soll sich jetzt ändern. An Silvester um Punkt Mitternacht wird Kummer den Schlüssel im Rahmen eines kleinen privaten Festes an Karin Mumenthaler übergeben. Im kommenden Jahr wolle er weniger arbeiten, vielleicht Spanisch und Örgelispielen lernen und nach Kuba reisen – «nicht nur, aber auch wegen der Zigarren». (Berner Zeitung)