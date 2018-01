Eine Bieridee wird zum Erfolg

Die Beiz gehört nun offiziell dem Dorf: Rechnet man es auf die Bevölkerung von Oberburg, so dürfte mehr als jeder siebte Miteigentümer des Restaurants Stein­grube sein. Natürlich stimmt ­diese Rechnung nicht ganz, schliesslich haben auch Firmen, Vereine und Auswärtige die Aktien gekauft.

Und doch zeigt der Grossaufmarsch zum Gründungsfest, dass an diesem Samstagabend fast die ganze Gemeinde die Rettung ihrer Wirtschaft feiert. Stellten die Initianten im vergangenen Juni ihre Idee noch im Säli der Steingrube vor, so braucht es diesmal eine ganze Mehrzweckhalle. Schliesslich müssen 438 Aktionäre und deren Begleitung Platz finden.

Dabei hat alles in viel kleinerem Rahmen angefangen. Und zwar an einem Stammtisch jener Beiz, die jetzt gefeiert wird. Es sei eine Bieridee gewesen, sagt der Initiant und heutige Verwaltungsratspräsident Urs Krähenbühl. An einem Freitagabend sass er mit Freunden beisammen und sinnierte über die Zukunft der Steingrube. Denn die langjährige Wirtin, Therese Krebs, wollte bald in den Ruhestand treten. Und Käufer, die weiterhin eine Wirtschaft betreiben wollten, schien es keine zu geben. Doch das Ende der Steingrube wollten Krähenbühl und seine Kompagnons nicht einfach hinnehmen.

Schliesslich ist das Restaurant eines der letzten in der Gemeinde. Hier treffen sich die Vereine, hier tafelt man bei Geburtstagen, Hochzeiten und Familienfeiern. Warum also nicht die treuen Gäste mit an Bord holen, sie zu Miteigentümern machen, dachten sie sich. Gesagt getan: Kurze Zeit später mobilisierten die Initianten das ganze Dorf. Sie informierten die Einwohner, sprachen bei den Vereinen vor, verteilten Flyer. Und die Idee stiess auf Anklang. Schon einen Tag nach der Lancierung unterzeichneten 79 potenzielle Aktionäre eine Absichtserklärung. 1000 Franken würden die Erwachsenen später in ein Wertpapier investieren, 500 Franken die Kinder und Jugendlichen.

Das Geld floss schnell

Einige mehr sind dann dazu gekommen, bis zu den heute 438 Aktionären. Waren es erst nur Absichtserklärungen, so ging es im Dezember ums Bare. Und die Oberburger hielten, was sie versprachen. Das Geld floss innert kürzester Zeit. «Noch in diesem Monat werden wir das Aktienkapital auf 610'000 Franken erhöhen», sagt Urs Krähenbühl. Als Dividende erhalten die Miteigentümer jährlich einen Steingrüebler pro Aktie. 5 Franken soll der Wert der frisch geprägten Münze sein. Als Währung ist sie aber nur begrenzt gültig. Ausschliesslich in der Steingrube kann damit konsumiert werden.

Das Engagement für eine Beiz schreibt Gemeindepräsidentin Rita Sampogna den Eigenheiten der Dorfbewohner zu. Zwar seien sie kritisch und manchmal etwas zäh, doch vor allem seien sie gesellig. So würden sich die Einwohner lieber in der Wirtschaft treffen als per Whatsapp kommunizieren. «Die Rettung der Steingrube wird in die Oberburger Geschichtsbücher eingehen», ist sie überzeugt.

Währschafte Küche

Und somit wohl auch jener Mann, der in Zukunft dort wirten wird: Daniel Rüegsegger. Zwölf Jahre lang führte er den Gasthof Rosegg im Bumbach. Diesen Betrieb wird der 43-Jährige nun aufgeben und am zweiten Juni die Steingrube wiedereröffnen. «Ich bin kein grosser Redner», sagt er zu Beginn seiner Ansprache.

Und doch hängen ihm die Aktionäre an den Lippen. Gutbürgerliche Küche solle künftig auf dem Speiseplan stehen, sagt er. Saurer Mocken, Rindszunge, Steak und Schnitzel mit Pommes frites: Der Pächter zählt die währschaften Gerichte auf. Manchem scheint bei diesen Schilderungen das Wasser im Mund zusammenzulaufen. Zum Glück gibt es dann noch eine Kostprobe von Rüegseggers Küche. Mit Oberburger Weisswürsten und Bier feiern die frischgebackenen Restaurantbesitzer bis tief in die Nacht.

(Berner Zeitung)