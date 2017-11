Ein widerspenstiges Volk

Zum Beispiel in Röthenbach: Dort musste letzthin die Chuderhüsistrasse neu asphaltiert werden. Gemeindepräsident Matthias Sommer be­zeichnet das Projekt im Mitteilungsblatt als «Operation am offenen Herzen», während deren der Verkehr grossräumig umgeleitet wurde. «Dabei zeigte sich, dass für viele Automobilisten ein Fahrverbot kein Hindernis ist, die Strecke trotzdem zu befahren», hält Sommer nüchtern fest.

Ärger über das missliche Verhalten gewisser Bürger lässt sich der Röthenbacher auch zwischen den Zeilen nicht anmerken. In Eggiwil hält sich der Gemeinderat ebenfalls mit Tadel zurück, obwohl er sich zum wiederholten Mal genötigt sieht, darauf hin­zuweisen, dass es nicht erlaubt sei, Siloballen und Holzlager im Uferbereich zu lagern.

Denn bei Hochwasser könnte das Material abrutschen und die Gewässer verstopfen. Einzig mit dem Nachsatz «Das Hochwasser vom 24. Juli 2014 hat dies eindrücklich vor Augen geführt» lässt der Schreibende durchblicken, dass man mehr als froh wäre, wenn das Volk das Problem langsam begreifen würde.

Die Schangnauer sind kein bisschen besser als die Eggiwiler. Hier ist der Gemeinderat offenbar nahe daran, die Geduld zu verlieren: Es sei für ihn als zuständige Ortspolizeibehörde «äusserst bemühend, immer und immer wieder dieselben Personen auf gesetzeswidrige Zu­stände aufmerksam zu machen», schreibt er in grossen, blau hervorgehobenen Lettern in seinem Mitteilungsblatt. Sogar in Rot fordert er «noch einmal dringend auf, in Zukunft die vorgeschriebenen Gewässerabstände einzuhalten».

In Trub sind es weniger Siloballen als Geschwindigkeitsübertretungen, die dem Gemeinderat zu schaffen machen, respektive zu schreiben geben. Messungen an der Sägegasse hätten gezeigt, dass sich 49,6 Prozent der Fahrenden nicht an die signalisierten 50 Stundenkilometer gehalten hätten.

Mehrfach habe der Rat die Polizei um häufigere Radarkontrollen gebeten. Und er hat Briefe verschickt – allerdings nicht etwa an heissblütige Jungspunde.

Die dringende Aufforderung, sich auf der engen Sägegasse und im Längengrund künftig strikte an die Innerortsgeschwindigkeit zu halten, richtete er an Transportunternehmen, Baugeschäfte und die Busland AG.Selbstverständlich machen Bürger nicht nur Sorgen, sondern auch Freude.

In Eggiwil bedankt sich der Gemeinderat sogar ausdrücklich: «für den schönen Blumenschmuck an den verschiedenen Gebäuden und beim Ortseingang».