Die Schrebergärten an einem Standort konzentrieren

Ende 2018 wurde im Rahmen der Utzenstorfer Ortsplanungsrevision eine Mitwirkung durchgeführt. Dabei sind laut der Gemeindeverwaltung 28 Eingaben eingereicht worden. Diese werden derzeit von der Planungs- und Umweltkommission ausgewertet.

Ein Bereich der Ortsplanungsrevision betrifft die Schrebergärten in Utzenstorf. Derzeit gibt es an zwei Orten im Dorf solche Gärten: An der Ortseinfahrt von Kirchberg her befindet sich an der Oberdorfstrasse ein Grundstück in der Landwirtschaftszone mit 30 Parzellen; an der Rohnstrasse beim Hornusserplatz gibt es ebenfalls Schrebergärten, dort sind es 16 Parzellen in einer Zone für Sport und Freizeit (ZSF).

An der Oberdorfstrasse müssten die Parzellen laut Hanspeter Rentsch, Leiter der Abteilung Bau, ebenfalls in eine ZSF umgezont werden. Doch die Planungsbehörde hat angedacht, alle Schrebergärten an einem Standort zu konzentrieren – nämlich an der Rohnstrasse.

Das bedeutet nun nicht, dass alle Besitzer an der Oberdorfstrasse ihre Pflanzplätze schon bald aufgeben müssen. «Die Gemeinde wird aber für diesen Standort keine neuen Verträge mehr abschliessen», erklärt Rentsch. Möglicherweise müssten die bestehenden Kleingärten an der Oberdorfstrasse nach der Ortsplanungsrevision umgesiedelt werden. «Wir haben neben dem Hornusserplatz genügend Land zur Verfügung für weitere Schrebergärten.» (tg)