Ein unschönes Déjà-vu

«Ich habe mitbekommen, wie die Feuerwehr mit Blaulicht durch das Dorf brauste.» Das war am 12. Juli 2019, am frühen Morgen. Mitten in Alchenstorf brannte ein Bauernhaus. Nur gut eine Woche später stand im rund acht Kilometer entfernten Kirchberg ebenfalls ein landwirtschaftliches Gebäude in Flammen. «Bei mir kam alles wieder hoch», sagt Hansulrich Renfer aus Alchenstorf. Der 83-Jährige sitzt auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer, in den Händen hält er einen Fotoausdruck. Abgebildet: ein Bauernhaus, das lichterloh brennt, davor stehen Feuerwehrmänner. «Das war einst mein Daheim», sagt er. Doch in der Nacht auf den 22. Juni 1959 brannte die Liegenschaft bis auf die Grundmauern nieder.