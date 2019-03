Ein unbequemes Thema für den Burgdorfer Gemeinderat

Wohl verweist der Gemeinderat auf die gegenüber dem «Bund» gemachten Ausführungen, er geht dann aber doch noch auf die Fragen der SVP ein. Der Hauptgrund, den Mann trotz Verurteilung weiterzubeschäftigen, sei, «dass der Jugendarbeiter sich immer zuverlässig und engagiert für die Bedürfnisse der Jugendlichen einsetzt und von den Jugendlichen wie auch den Anschlussgemeinden deswegen geschätzt wird».

Er habe seinen Fehler eingesehen und die Verwarnung akzeptiert. Ihm sei bewusst, dass es keine weitere Chance mehr gebe. Vor Jahresfrist hatte Stadtschreiber Roman Schenk gegenüber dem «Bund» zudem betont, dass sich der Vorfall in der Freizeit abgespielt habe und keine Jugendlichen involviert gewesen seien, die von diesem Jugendarbeiter betreut würden.

Individuelle Beurteilung

Seit einigen Jahren verlange die Stadt Burgdorf bei jeder Neuanstellung in Verwaltung und Volksschule einen Strafregisterauszug sowie bei Anstellungen im Finanzbereich einen Betreibungsregisterauszug. Zum vorliegenden Fall hält der Gemeinderat fest: «Der Strafregisterauszug des Jugendarbeiters enthielt keine Eintragungen.» Tauchten in den Bewerbungsdossiers und bei Vorstellungsgesprächen Fragen auf, würden diese mit der bewerbenden Person geklärt. Bei der Vielzahl von Funktionen in der Stadtverwaltung machten «weitergehende, zwangsläufig verallgemeinernde Richtlinien mit Anstellungskriterien keinen Sinn», schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort. Es brauche vor allem eine individuelle Beurteilung und Bewertung der Bewerbung.

Andere Welt im Oberland

Mit «der formell korrekten Antwort» des Gemeinderates zeigte sich SVP-Fraktionschef Daniel Beck zufrieden. Erstaunt war er jedoch, dass es die Exekutive «bedauerte», diesen Personalfall öffentlich thematisieren zu müssen.

Übrigens: So genau wie in Burgdorf schaut die SVP andernorts bei Personalentscheiden eigener Parteimitglieder nicht hin. In Oberwil wurde Nils Fiechter, Co-Präsident der Jungen SVP des Kantons Bern, gerade eben zum Gemeindeschreiber gewählt, obwohl er unlängst wegen Rassendiskriminierung schuldig gesprochen worden war.