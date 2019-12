Jahrzehntelang lief alles rund. 33 Jahre wirtete Beatrice Ramseier im Restaurant Hallenbad in Langnau. Zuerst mit ihrem Mann, nach der Scheidung auf eigene Rechnung. Per Oktober 2017 kündete sie die Pacht aus Altersgründen. Nun tut sich die Gemeinde schwer, Konstanz in den Betrieb zu bringen. Erst engagierte sie ein Paar aus dem Entlebuch, das sich das Wirten in einem wetterabhängigen Betrieb offenbar leichter vorgestellt hatte. Nach nur einem Jahr hat es den Vertrag gekündigt.