Ein neuer Schritt Richtung Sporthalle

«Bei der Turnhallenplanung konnte bereits die zweite Phase eingeläutet werden.» Diese hoffnungsvollen Zeilen schreibt die Gemeinde in der aktuellen Dorfinformation. Damit wird ein Vorhaben konkreter, das vor einigen Jahren bereits einmal fast fertig auf dem Tisch lag. 2009 stimmte die Bevölkerung gar einem 6,5-Millionen-Franken-Kredit zu, der dann aber nicht genutzt wurde, weil in der Planung für eine neue Turnhalle zu viele Fehler passiert waren (wir berichteten).

Vor einem Jahr wagte der Gemeinderat einen neuen Versuch. Dabei wurde in einer Schulraumplanung evaluiert, was in Zukunft in Sachen Schülerzahlen und Raumbedürfnissen auf die Gemeinde ­zukommen wird. Diesen Sommer wurde nun die Planung einer neuen Sporthalle konkreter. Dafür bewilligte der Gemeinderat einen Kredit von 74 000 Franken. «Jetzt geht es darum, festzulegen, welche Anforderungen eine neue Turnhalle erfüllen muss», sagt Jürg Joss. Der SP-Gemeinderat ist zuständig für das Ressort Hochbau.

Die Vereine einbeziehen

Ebenfalls in diese Planung integriert wird die Tagesschule. Sie ist derzeit im seit längerem geschlossenen Restaurant Bären eingemietet. «Wenn wir dann merken, dass wir uns neue Räume für die Tagesschule in einer Turnhalle nicht leisten können, müssen wir das wieder über­denken», sagt Joss. Auch hat die Schulraumbedarfsanalyse ergeben, dass die Unterstufe künftig mehr Platz braucht. Das werde ebenfalls in die Planung einfliessen. Zudem sollen die Bätterkinder Vereine einbezogen werden. Sie können ihre Bedürfnisse anmelden, damit diese jetzt schon berücksichtigt werden.

Für die aktuelle Phase zwei wurde eine Begleitgruppe mit elf Personen gebildet. Ihr gehören die Gemeinderäte Jürg Joss und Thomas Nyffenegger (Finanzen) an, dazu mit Karin Althaus die ­Vizepräsidentin der Bau- und Liegenschaftskommission (Joss ist deren Präsident). Weitere Mitglieder der Begleitgruppe sind: Beat Geiger (Bauverwalter), Urs Bill (Standortleiter der ­Schule Bätterkinden), die beiden Hauswarte, zwei Vertreter des Turnvereins sowie zwei externe Fachleute.

Standort völlig offen

An der Begleitgruppe liegt es nun, mögliche Lösungsvarianten für den Bau einer neuen Turnhalle zu erarbeiten. Diese sollen schliesslich in einen Projektwettbewerb für Architekten einfliessen. Dafür braucht es aber einen Projektierungskredit, den die Stimmbürger noch genehmigen müssen. Gemeinderat Jürg Joss und Bauverwalter Beat Geiger gehen davon aus, dass der Kredit an der Gemeindeversammlung im kommenden Juni der Bevölkerung unterbreitet werden kann. Joss will die Bürger an der nächsten Versammlung im Dezember schon einmal über die Arbeit der Begleitgruppe informieren.

Der genaue Standort einer neuen Sporthalle ist noch offen. Auch, ob die jetzige Turnhalle beim Schulhaus Dorfmatt bleibt oder sogar abgebrochen wird, ist unklar. Das hängt laut Joss von den Vorschlägen der Architekten ab. Klar ist: «Wir haben mit der Turnhalle und dem Rasenstück hinter dem blauen Aussenfeld eine Fläche, die wir für das Projekt nutzen können.» Ziel sei, dass 2019 ein konkretes Bauvorhaben vorliege, damit über den nötigen Kredit abgestimmt werden könne, sagt der Gemeinderat. (Berner Zeitung)