Ein halbherziges Ja zur Markthalle

Was soll man tun, wenn die Patientin schwer verletzt auf der Bahre liegt? Soll man sie zur Notfallstation bringen und lebensrettende Massnahmen einleiten? Oder soll man sie sterben lassen? Letzteres kam für den Stadtrat nicht infrage. Das Parlament will die für 11,8 Millionen Franken total sanierte und mit den neusten Errungenschaften der Gebäudetechnik ausgerüstete Markthalle in Burgdorf am Leben erhalten. Ein Konkurs wäre höchstens für eine kleine Minderheit eine Option.