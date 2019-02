Eine Schaufel mit einem Loch drin: Das absurde Objekt des Künstlers Peter Gysi hat den Berufsmaturanden Lukas Meyer sofort in seinen Bann gezogen. Gemeinsam mit seinen Mitstudierenden Irina Scheidegger und Basil Gilgen hat er sich dafür entschieden, sich etwas näher mit dem in Burgdorf lebenden Künstler und seinem Werk zu befassen. Die Gruppe interviewte Gysi in seinem Atelier und erarbeitete ein Porträt in Form eines Magazins.