Ein Vierteljahrhundert im Jazz-Fieber

Da spielen sie am Freitag Abend in der Kulturmühle ihr 25-Jahr-Jubiläum-Konzert und sind nicht einmal für Treffen zu haben. Jeder Einzelne von ihnen habe sonst noch ein Leben zu bestreiten, mit Engagements und Verpflichtungen, sagt Werner Eichenberger, Gründungsmitglied und Gitarrist, am Telefon. Auch üben müssten sie eine Woche vor dem grossen Auftritt nicht mehr. Man merkt es: Die sieben Herren der Old Man River Jazzband sind eine erfahrene, abgebrühte Truppe.

Über 400 Konzerte

Kein Wunder. Über 400 Konzerte hat die Band in verschiedenen Formationen bereits gegeben. An Open-Air-Festivals, in Jazz- und Kulturclubs, an Vernissagen und Matinees, an Firmenfesten für hiesige Unternehmen, an Apéros und privaten Anlässen. Ja, die Old Man River Jazzband ist zumindest im Emmental und im Oberaargau eigentlich jedem ein Begriff.

Fetziger Dixie, groovender Blues, lockerer Swing und rollende Boogie-Woogies, so beschreibt Werner Eichenberger die Markenzeichen seines Ensembles. Die Trompete schmettert das Thema, die Klarinette verziert die Melodie, die Posaune setzt den Kontrapunkt, die Rhythmusgruppe sorgt für den swingenden Drive. «Das ist Dixieland!»

Die Formation spielt denn auch in der klassischen Besetzung einer Old-Time-Jazzband. Aktuell sind das Hansruedi Jordi an der Trompete, am Flügelhorn und als Sänger, Jürg Kauer mit Klarinette und Tenorsaxofon, Hans Ammeter am Piano, Hans Steiner am Bass, Marc Eigenheer am Schlagzeug und am Mikrofon und eben Werner Eichenberger an der Gitarre und am Banjo.

Seit April 2018 gehört mit Posaunist Vincent Lachat auch ein prominenter Musiker dazu, der etwa mit der Pepe-Lienhard-Band durch die Schweiz tourt. Die vielen Jahre sind nicht spurlos an der Old Man River Jazzband vorübergegangen und haben die ursprüngliche Formation mehrmals durchgerüttelt. Heute sind noch drei Musiker der Gründergeneration mit dabei: Jürg Kauer, Hans Ammeter und Werner Eichenberger.

Der Name ist Programm

Mit dem Namen «Old Man River» wollen die Bandmitglieder nicht etwa auf ihr schon bei der Gründung eher fortgeschrittenes Alter hinweisen. Alter-Mann-Fluss wird auch der Strom Mississippi genannt. In New Orleans am Mississippidelta entstand einst jene Musik, bei der sich afroamerikanische und europäische Elemente zu einer neuen, explosiven Mischung verbanden. Die Ufer des Mississippi sind die Geburtsstätten des Jazz.

Jene der Emmentaler Jazzformation ist die Kulturmühle in Lützelflüh. Angefangen hat das Ganze 1991, als Paul Schmid 50 Jahre alt wurde und sich einen Traum erfüllen wollte: ein Geburtstagskonzert mit eigener Band. Mit einem Flugblatt machte er sich auf die Suche. So kamen sieben Jazzfans zusammen, die damals seit vielen Jahren kaum mehr musiziert hatten, so steht es zumindest auf der Website.

Das Geburtstagskonzert kam aber zustande, und das Jazzfeuer war entfacht. Bereits zwei Jahre späte wurde am 17. Dezember 1993 die Old Man River Jazzband getauft. Und jetzt also kommt die jüngste Formation nochmals an die Geburtsstätte zurück, um ein doch stattliches Alter für eine Band zu feiern – ohne es noch nötig zu haben, dafür zu üben. (Berner Zeitung)