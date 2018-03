Ein Verein kanns nicht lassen

Der Paragraph K blickt auf ein abwechslungsreiches Jahr 2017 zurück. Nebst bekannten Schweizer Künstlern wie Lo & Leduc, Züri West und Stiller Has engagierte der Langnauer Verein erstmals auch eine Band aus dem Ausland: Im November besuchten Die Prinzen aus Deutschland die Kupferschmiede. «Das war unser absolutes Highlight», sagte Vereinspräsidentin Rosaria Hofer am Mittwoch an der Hauptversammlung. Die Kupferschmiede war an jenem Abend zwar nicht ganz ausverkauft, aber das Pub­likum sei begeistert gewesen. Finanziell kann der Anlass allerdings nicht als Highlight bezeichnet werden: Rund 14 000 Franken Verlust verbuchte der Verein für das Prinzen-Konzert.

Trotzdem konnte die Finanzverantwortliche Etta Brand im Jahresabschluss schwarze Zahlen für 2017 präsentieren: Rund 500 Franken Gewinn erwirtschaftete Pa­ragraph K. Dank Mitgliederbeiträgen, Sponsoren und Gewinn bringenden Anlässen kann sich der Verein vereinzelt Engagements von bekannten Bands aus dem Ausland leisten. Zudem arbeiten sowohl der Vorstand als auch die Helfer unentgeltlich.

Partys und Konzerte

Auch für das laufende Jahr ist Programmleiter Till Brand daher wieder auf der Suche nach internationalen Künstlern. «Das ist für uns allerdings schwierig bei dieser Halle», erklärte er an der Versammlung. Bietet die Kupferschmiede doch nicht ­genügend Besucherraum, um Bands wie beispielsweise Die Toten Hosen kostendeckend auftreten zu lassen.

Einige Engagements kann der Vorstand allerdings schon verraten: So findet etwa mit Swing into Spring noch im März eine Party im Stil der 1950er-Jahre statt, wobei DJ ZsuZsu zum Tanz auffordern wird. Im Frühling wird zudem Tinu Heiniger seine alte Heimat beehren und Bänz Friedli das Publikum in Langnau unterhalten. «Wir haben aber auch etwas für Familien und Kinder geplant», so Brand: Im Rahmen des Kultursommers tritt Roland Zoss mit seinem Tier-ABC auf dem Viehmarktplatz auf.

Heisser Herbst

«Laut und heiss» werde der Herbst, verwies Brand auf den Auftritt der Berner Rap-Crew S.O.S. Etwas ruhiger geht es im November mit zwei Anlässen an einem Wochenende weiter: mit dem Konzert von Singer-Songwriter James Gruntz und dem Auftritt der Musikcomedians Les trois Suisses. (Berner Zeitung)