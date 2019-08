Ein Übergang, der an Seilen hängt

Die Drahtseilfabrik Jakob AG war in Grindelwald am Bau des sogenannten First Cliff Walks beteiligt. An einem Steg also, der vom Gipfel aus 45 Meter weit ins Nichts hinausragt.

Jetzt kann das Unternehmen auch zu Hause zeigen, wie man luftig-leichte Übergänge schafft. Denn die Bewohner der Hasenlehn- und der Himmelhausmatte sollen künftig direkter zum Bahnhof gelangen können. Das Bauunternehmen Thuner und die Personalvorsorgestiftung der Firma Kambly wollen einen Fussgänger- und Velosteg über die Trueb bauen. Zudem werden auf dem noch freien Bauland Wohnungen entstehen.