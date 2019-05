Ein Tunnel soll für Ruhe sorgen

Von Lyssach her kommend, ist beim Bahnübergang in der Buchmatt oft langes Warten angesagt. Dadurch stauen sich die Fahrzeuge so weit zurück, dass sie auch die nächstgelegenen Knoten blockieren. Das gleiche Bild zeigt sich auf der Südseite der Stadt bei der Barriere beim Spital. Pro Stunde summieren sich die Wartezeiten an den Übergängen auf rund 15 Minuten.Diese beiden chronischen Staupunkte dürften ab 2023 oder 2024 eliminiert werden.

Neu mit Busspuren

Das Verkehrssanierungsprojekt Burgdorf-Oberburg-Hasle mit dem Namen «Emmentalwärts», das seit heute bis Ende Mai zur Mitwirkung aufliegt, sieht an diesen beiden Punkten Bahnunterführungen vor. Dadurch soll sich der Verkehrsfluss durch Burgdorf verbessern. Profitieren sollen aber auch Nutzer des öffentlichen Verkehrs: Separate Spuren ermöglichen es den Bussen, Autokolonnen zu überholen. Busspuren, die auch von Velofahrern benützt werden können. Ebenso sollen Lichtsignalanlagen angebracht werden, die den Bussen freie Fahrt erteilen und dadurch den Verkehrsfluss verbessern.

Ein Riegel soll dem Ausweichverkehr durch die Quartiere geschoben werden. Geplant ist in Lyssach Tempo 30 auf der Kirchbergstrasse und ein Fahrverbot auf der Storretenstrasse. Zudem werden die Ampeln an der Lyssach- und der Bernstrasse mit derjenigen an der Schachenstrasse gleichgeschaltet, damit sich dieser Umweg nicht lohnt.

Oberburg, das am meisten unter der täglichen Blechlawine leidet, soll durch eine Umfahrung entlastet werden. Dieses 1,5 Kilometer lange Bauwerk besteht hauptsächlich aus einem Tunnel von 1,1 Kilometern Länge. Er verläuft grösstenteils entlang der Bahnlinie in einer Tiefe von 15 bis 20 Metern. Die neue Strasse mündet südlich und nördlich des Dorfes mit Kreiseln in die alte Emmentalstrasse. Im Dorfzentrum wird die Löwenkreuzung zu einem kleinen Kreisel umgebaut. Ab hier in Richtung Langnau wird die Strasse deutlich verschmälert und mit Tempo 30 verkehrsberuhigt. Kreisoberingenieur Roger Schibler geht davon aus, dass künftig nur noch ein Drittel des aktuellen Verkehrs – also etwa 6000 Fahrzeuge – durch das Dorf rollen wird.

Für Hasle wird eine ähnliche Lösung anvisiert. Das Ortszentrum beim Bahnhofplatz wird beruhigt, indem die heutige Strasse in Richtung Langnau neu nicht mehr über die Gleise geführt wird, sondern hier endet. Der Bahnhofplatz wird allein zur Plattform fürs Umsteigen von Bus und Park and Ride auf den Zug.