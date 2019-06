Ein Traditionsbetrieb kämpft um seine Existenz

Frohlockt haben Anfang Mai alle jene Verkehrsteilnehmer, die immer wieder mal vor der Barriere beim Spital oder jener in der Buchmatt stehen und darauf warten, dass die Schranke sich endlich hebt. Denn der Kanton präsentierte seine Pläne zur Verflüssigung des Verkehrs durch Burgdorf. Will heissen: Beim Spital und in der Buchmatt werden Bahnunterführungen gebaut. Vorausgesetzt, die 418 Millionen Franken teure Verkehrssanierung «Emmentalwärts» wird gebaut.