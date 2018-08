Ein Schwingfest mit grossen Emotionen

In Erinnerung bleiben wird es wohl auch als jenes Schwingfest, vor dessen Start Matthias Sempach seinen Rücktritt verkündete. Emotional war dann auch die Verabschiedung des Schwingerkönigs am Berner Kantonalen Schwingfest in Utzenstorf. Mit einigen Worten richtete er sich am Sonntag ans Publikum. Diesmal ab Band, sonst hätten ihn wohl gleich wieder die Tränen übermannt. «Beim Publikum sind aber einige Tränen geflossen», sagt der Medienverantwortliche Samuel Krähenbühl.

Ballon flog zu tief

Trotz der etwas wehmütigen Atmosphäre wegen Sempachs Rücktritt sei die Stimmung am Fest ausserordentlich gut gewesen, so Krähenbühl. Auch verzeichneten die Organisatoren keine grösseren Zwischenfälle. Einzig ein Heissluftballon, der ohne Bewilligung übers Gelände flog, störte kurzzeitig den Fest­betrieb. Keine Störfaktoren lieferte hingegen das Wetter. Kaum Wolken trübten während der drei Tage den Himmel.

«Dank der gedeckten Tribüne mussten die Zuschauer auch am Sonntag nicht zu fest schwitzen», so Krähenbühl. Auch mit den Zuschauerzahlen ist Krähenbühl durchwegs zufrieden. 11 200 Personen wohnten den Wettkämpfen am Sonntag bei, die der Oberländer Kilian Wenger schliesslich für sich entschied. «Die Sitzplätze waren restlos ausverkauft.» Stehplatzbesucher hätten noch ein paar zusätzliche Platz gehabt, so der Medienverantwortliche.

Kein finanzielles Loch

Am Freitag und am Samstag hätten sich jeweils rund 5000 Personen auf dem Festgelände vergnügt. Jodler- und Unterhaltungsabend standen auf dem Programm. So waren es an allen drei Tagen mehr als 20 000 Besucher. Dass sie mit dem Schwingfest schwarze Zahlen schreiben werden, davon geht Krähenbühl aus. Für eine definitive Bilanz sei es allerdings noch zu früh.

Nun stehen den Organisatoren und Helfern noch die Abbrucharbeiten bevor. Zwei Wochen wird es dauern, bis in Utzenstorf zumindest äusserlich nichts mehr ans grosse Fest erinnert. In den Gedanken wird es aber beim einen oder anderen wohl noch für eine Weile hängen bleiben. (Berner Zeitung)