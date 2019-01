Vor einer Traumkulisse hat Pfarrer Martin Ferrazzini am Sonntag seinen letzten Gottesdienst in der Kirche Hindelbank gehalten. Bis auf den letzten Platz besetzten die Gläubigen das Gotteshaus, um sich von ihrem Hirten zu verabschieden. «Viereinhalb Jahre war ich mit Leib und Seele Pfarrer in Hindelbank», betont der 34-Jährige gegenüber dieser Zeitung.