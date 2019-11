Ein Kredit gegen Wasser im Pfarrhaus

Wenn es in Lützelflüh richtig stark regnet, wird es ungemütlich. Vor allem im neuen Pfarrhaus, im Gotthelf-Zentrum und in einem benachbarten Bauernhaus. Zuweilen fliesst so viel Wasser vom landwirtschaftlich genutzten Hang oberhalb des Gebiets herunter, dass ein Teil davon den Weg in die erwähnten Gebäude findet. Im Gotthelf-Museum seien in den letzten Jahren Schäden in der Höhe von 80000 bis 100000 Franken angelaufen, sagt Leiter Heinrich Schütz. Doch inzwischen sei dort die Gefahr entschärft, weil nun ein Erdwalm einen Teil des Zuviels in ein Gebiet ablenke, wo es keinen Schaden anrichten könne.