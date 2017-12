Ein Container für Ghana

Jeder Rappen zählt, Heilsarmee, Caritas, Glückskette – auch heuer rufen viele humanitäre Organisationen zum Spenden auf. Geld oder Hilfsmittel kommen jeweils hilfsbedürftigen Menschen zugute. Dieses Ziel verfolgen auch Mercy und Michael Adarkwa aus Burgdorf. Sie gehören jedoch keiner grossen Hilfsorganisation an, sondern sind eine Zweipersoneninstitution. «Doch wir haben sehr gute Freunde, die uns unterstützen.» Sie sammeln ausgediente Rollstühle, Betten und Nachttische. Geschenkt bekommen sie die Ware von Spitälern, Altersheimen und Arztpraxen.

Es passt noch alles rein

Es ist kalt an diesem Morgen, der Nebel drückt auf die Liegenschaft in der Emmenau in Hasle. In der Tiefgarage haben Mercy und Michael Adarkwa zwei Räume gemietet. Noch immer stapeln sich Plastiksessel, grosse blaue Tonnen und Bettanzüge. «Das bringen wir alles noch rein», sagt Michael Adarkwa zuversichtlich, obwohl der Container bereits rappelvoll zu sein scheint. Doch schliesslich hat er Erfahrung, denn seit gut acht Jahren beladen die beiden meist zweimal pro Jahr einen solchen Behälter.

«Wir füllen jeweils die grossen Fässer mit Ware», erklärt der 62-Jährige. Einerseits könnten sie so Platz, andererseits Verpackungsmaterial sparen. Denn Michael Adarkwa weiss, dass Karton in Ghana nicht wiederverwendet, sondern in den Abfall geworfen wird. Und nach Ghana, genauer in die Landeshauptstadt Accra, wird der Container transportiert. Dort hat das Ehepaar vor über zehn Jahren ein Altersheim gebaut, nach ihren eigenen Aussagen ist es bislang das einzige im Land.

Die Idee dafür stammt von Mercy Adarkwa. Sie kam 1991 nach Burgdorf, wo sie ihren Mann kennen gelernt hat. Noch heute wohnen die Eltern von drei Töchtern in der Emmestadt. «Ich wollte alten Menschen helfen, die nicht von Angehörigen betreut werden können», erklärt die 59-Jährige. Sie konnte ihren Mann für das Vorhaben begeistern, und so bauten Adarkwas unweit ihres Heimatdorfes ein Altersheim. Mercy Adarkwa räumt ein, dass zu Beginn die Nachfrage dürftig gewesen sei.

Doch seit einigen Jahren seien meist alle 24 Betten – zwölf Doppelzimmer – belegt. Krankenschwestern, Köche, Putzfrauen: Insgesamt zwölf Angestellte arbeiten im Heim. Pro Monat bezahlen die Bewohner 150 Franken. Es scheint wenig, doch laut Michael Adarkwa liegt ein guter Durchschnittslohn in Ghana bei 250 Franken. «Meist teilen sich mehrere Personen den Betrag für das Heim», erklärt er.

Essen für alle

Mercy Adarkwa nimmt ihr Smartphone zur Hand. Sie zeigt etliche Fotos und Videos von den Bewohnern. «Es wird viel gespielt», sagt sie und deutet auf die farbigen Netze, welche die Frauen auf dem Kopf tragen. «Diese Hauben gehören zum Spiel.» Auch Videos von Gottesdiensten, Heimfesten und Weihnachten hat sie gespeichert. Die Stimmung ist fröhlich, es wird gelacht, gesungen und getanzt.

«Jeder Besucher muss sich ausweisen und auf einem Dokument unterschreiben.» Kontrollen seien wichtig, damit nicht jedermann einfach so hineinkomme, erklärt Mercy Adarkwa. Ebenfalls das Mitbringen von Lebensmitteln ist untersagt. «Wenn jemand Esswaren schenken möchte, so muss er diese in der Küche abgeben», fügt Michael Adarkwa hinzu. Denn es gebe, wie auf der ganzen Welt, ärmere und reichere Bewohnerinnen und Bewohner. «Und wir wollen, dass alle das gleiche Essen bekommen.»

Das Paar finanziert viel selber

Das Ehepaar hat den Bau des Altersheimes mit einer Schweizer Bank finanziert. Amortisation und Zinsen bezahlen sie von ihrem eigenen Lohn. Mercy Adarkwa arbeitet bei der Fenaco in Zollikofen, ihr Mann als Hilfsmaschinist. Ebenso kommt das Ehepaar selbst für die Transportkosten des Containers auf. Er geht dieser Tage auf Reisen und wird rund drei Wochen unterwegs sein. Wenn er im Januar in Accra ankommt, werden auch Mercy und Michael Adarkwa vor Ort sein und beim Ausladen mithelfen. Und die Betten, Rollstühle und andere Utensilien, die sie nicht für ihr Altersheim benötigen, verteilen sie kostenlos an rund zwanzig Spitäler in ganz Ghana.

Mercy Adarkwa freut sich auf die Reise, zumal sie ihren Vater wiedersieht, der ebenfalls im Altersheim wohnt. Sieben Wochen werden sie bleiben. Während dieser Zeit helfen sie im Heim mit und schauen auf der Baustelle zum Rechten. Denn neben der bestehenden Liegenschaft entsteht derzeit ein zweites Daheim für alte und demente Menschen. Wohnen werden Mercy und Michael Adarkwa während ihres Aufenthalts in der Wohnung im obersten Stock der Alterssiedlung. Hier, wo sie nach ihrer Pensionierung voraussichtlich einen Grossteil des Jahres verbringen werden. (Berner Zeitung)