Ein Auftrag für über 10 Millionen

Es ist nicht so, dass die Schreinerei in der Vergangenheit kleine Brötchen gebacken hätte. Die Röthlisberger AG ist es sich inzwischen gewohnt, grosse Projekte auszuführen. So hat sie letzthin etwa einen Auftrag im Umfang von 3,3 Millionen Franken für den Ausbau des Schulhauses Marzili erhalten, der bis Ende Mai 2019 erfüllt sein muss. Oder am Guisanplatz, wo der Bund nächstes Jahr ein neues Verwaltungszentrum in Betrieb nehmen wird, ist es auch der Emmentaler Betrieb, der dazu auserwählt wurde, Türen und Wände herzustellen.