Wer bei den Sportlerehrungen der Gemeinde Sumiswald aufgerufen werden will, muss etwa einen ersten bis dritten Platz an Schweizer, Europa- oder Weltmeisterschaften vorweisen. Auch die Teilnahme an Olympischen Spielen berechtigt zum Preis. Oder auch einen Aufstieg in die Nationalliga A oder B. Wie sich zeigte, hat eine beachtliche Anzahl Männer und Frauen die doch recht hohen Hürden gemeistert.