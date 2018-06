Dubiose Maler

Ein sogenannter Maler habe bei ihr geklingelt und angeboten, die Hausfassade zu reinigen. Das meldete eine Leserin aus Langenthal dieser Zeitung. Er habe ihr eine Visitenkarte mit einem inexistenten Firmennamen und einer falschen Adresse überreicht.

Die Leserin wandte sich an die Polizei. Der Sicherheitsbeauftragte informierte die Langenthalerin, dass es viele solcher dubiosen Firmen gäbe, die direkt an die Haustür kämen. Das Problem sei, dass sie oft ungenügende Arbeit liefern und daraus letztlich Unannehmlichkeiten entstehen würden.

Franziska Liniger von der Kantonspolizei Bern bestätigt solche Vorfälle. In jüngster Vergangenheit seien drei Meldungen dieserart aus der Region Emmental-Oberaargau bei der Kapo eingegangen. Zwei davon aus Burgdorf, eine aus Reisiswil. Dabei seien ebenso Malerarbeiten an der Tür angeboten worden. Erst am ­Donnerstag erreichte die Polizei ­zudem eine Meldung im Zusammenhang mit einer Fassadenreinigung, diesmal aus Roggwil.

Nichts unterschreiben

Zu den Personen und deren Herkunft kann die Kapo indes keine Angaben machen. In Reisiswil und Burgdorf seien die Leute schon nicht mehr vor Ort gewesen. Und im Falle von Roggwil, wo zwei Personen kontrolliert wurden, sei nichts polizeilich Relevantes festgestellt worden.

Die Kapo rät Bürgern im Zusammenhang mit Haustürgeschäften, nichts zu unterschreiben, was nicht genau verstanden wird. Vor allem nicht unter Zeitdruck. Man dürfe sich nicht beeindrucken oder verwirren lassen. Am besten werde eine Vertrauensperson gerufen und um deren Anwesenheit gebeten. (pd/bey)