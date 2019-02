An einer Party in der Eishalle in Hasle bei Burgdorf, genannt «Dicki», wurde letzten November ein junger Mann spitalreif geprügelt. Wie die Kantonspolizei Bern nun mitteilt, hat sie den Fall aufgeklärt und drei mutmassliche Täter angezeigt. Nicht zuletzt führten Hinweise von Personen, die sich auf den Zeugenaufruf der Polizei hin gemeldet hatten, zum Ermittlungserfolg.