Drei Macher

Noch fehlt Hanspeter Herrmann fürs Foto. «Einen Moment, ich komme», ruft der 50-Jährige. Er ist an diesem Tag damit beschäftigt, in der neuen, grossen Werkstatt einen Hallenkran zu montieren. Seine zwei Brüder warten. Nach wenigen Minuten kommt er schnellen Schrittes. Die drei positionieren sich vor einem Bagger, geduldig folgen sie den Anweisungen des Fotografen. Der Hintergrund ist nicht zufällig gewählt, das Trio betreibt in Willadingen die Firma Bagger Rent Gmbh.