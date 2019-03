Mäuse sind neugierige Tiere, und genau das wird ihnen in Lützelflüh zum Verhängnis. Wenn die kleinen Nager nämlich einen Weg in die Kentaur AG suchen, werden sie an verschiedenen Stellen von unscheinbaren, grauen Kästen erwartet. Ungefähr dreissig Zentimeter hoch und wunderbar dafür geeignet, erkundet zu werden. Ausserdem stehen die modernen Mausefallen genau dort, wo sich die Mäuse gerne bewegen: an den Hauswänden. Doch wenn das Tier wirklich in einen der Kästen schlüpft, ist es schnell tot.