Diesmal dürfte er es schaffen

Betreutes Wohnen in Familien

Es war kein Scherz, als die Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft (OGG) Bern am 1. April 1988 ein neues Angebot aus der Taufe hob: Unter dem damaligen Namen «Familienplatzierung» begann sie, ältere alleinstehende Menschen in Bauernfamilien zu vermitteln. Heute nennt sich das Angebot «Betreutes Wohnen in Familien» (BWF), und es richtet sich nicht mehr ausschliesslich an Senioren, sondern an alle Menschen ab 18 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen eine Betreuung nötig haben. In intakten Strukturen finden sie bei Familien auf dem Land ein Zuhause, wo sie auch von der Nähe zur Natur und den Tieren profitieren können.



Die Bauernfamilien erzielen mit ihrer Gastfreundschaft und dem Engagement in der Betreuung ein willkommenes Nebeneinkommen. Dass das Verhältnis zwischen den betreuten Mitbewohnern und den Gastgebern für beide Seiten fruchtbar wird, dafür setzt sich das BWF-Team der OGG ein. Es stellt die Kontakte her, vermittelt die zu Betreuenden in die passende Familie, klärt die Finanzierung ab und operiert als beratendes Bindeglied zwischen Gast, Gastfamilie, Zuweisern, Behörden und Fachstellen. «Das BWF-Team hat in den letzten Jahren viel in die Qualitätssicherung investiert», hält OGG-Präsident Simon ­Bichsel in der Broschüre fest, die zum 20-jährigen Bestehen des Angebots gedruckt wurde.





An der Mitgliederversammlung, die im Frühling in Eggiwil stattfand, waren sich der Berner Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) und Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands (SBV), einig: Im betreuten Wohnen machten sie eine Markt­nische für die Landwirtschaft aus. Gerade mit dem künftigen Berner Modell des Behindertenkonzepts lasse sich diese Nische noch ausbauen, sagte Schnegg.



Denn mündige Behinderte werden frei wählen, wo sie leben möchten, die Entschädigung der Gastfamilien erfolgt aufgrund des individuellen Betreuungsbedarfs. Markus Ritter lässt nun SBV-intern prüfen, ob die Gründung einer nationalen Dachorganisation sinnvoll wäre. Denn die OGG ist bei weitem nicht die einzige, die im Bereich Carefarming tätig ist. Ritter will klären, ob eine einheitliche Ausbildung, Bewertung und Begleitung der Leistungs­erbringer dienlich wären.sgs