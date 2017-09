Diese Ausfahrt taugt nicht mehr

In Utzenstorf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren auf einige Baustellen im Dorf einstellen. Verschiedene Strassenprojekte werden in nächster Zeit angepackt. Diesen Frühling wurden an der Urne zwei Leitungs- und Strassenbauvorhaben in den Gebieten Ey und Schachen von den Stimmberechtigten mit grosser Mehrheit bewilligt. Fast fünf Millionen Franken sollen in der Ey­strasse sowie in der Wald- und der Kieswerkstrasse verbaut werden.

Aktuell ist auch die Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Quartieren ein Thema (siehe Kasten). Und zu guter Letzt hat der Gemeinderat bekannt gegeben, dass er den gemeindeeigenen Parkplatz an der Oberdorfstrasse vor der Liegenschaft der Metzgerei Hofer sanieren und neu gestalten will.

Kanton machte Druck

Bedingt durch den Anschluss der Überbauung Oberdorf an die Oberdorfstrasse vor etwa zwei Jahren, musste die Ausfahrt des Parkplatzes aufgehoben werden. Hanspeter Rentsch, Leiter der Utzenstorfer Bauverwaltung, erklärt: «Die Zufahrt zur Überbauung und die Wegfahrt vom Parkplatz befinden sich gleich nebeneinander. Das ist nicht zulässig.» Deshalb wurde die Ausfahrt abgesperrt.

Heute bestehe noch eine provisorische Ausfahrt über den abtrennenden Grünbereich, so Rentsch. Dieses Provisorium will der Gemeinderat jedoch aus der Welt schaffen und definitiv aufheben. Dies im Übrigen nicht zuletzt auch auf Druck des Oberingenieurkreises IV des kantonalen Tiefbauamtes, wie der Bauverwalter bestätigt.

Gemäss Rentsch wird durch das Sanierungsprojekt die Entwässerung der Parkfläche verbessert und wird der Belag erneuert. Zudem werden die heute schräg zur Fahrbahn angeordneten Parkplätze künftig rechtwinklig verlaufen. Normale Breite von Parkflächen sei eigentlich 2,50 Meter. «Weil aber die Fahrbahn dort recht schmal ist, werden die neuen etwas breiter als bisher», sagt Rentsch – damit man besser ein- und ausparken kann. Die Anzahl der Plätze bleibe mit acht hingegen gleich. Zu- und Wegfahrt zum Parkplatz sind künftig nur noch über die Gotthelfstrasse möglich.

Keine Dauerparkierer

Für die Erneuerung des Parkplatzes an der Oberdorfstrasse hat der Gemeinderat einen Kredit von 120'000 Franken bewilligt. Die Bauarbeiten sollen im November vergeben und Anfang 2018 ausgeführt werden. Dieser Zeitpunkt wurde laut Rentsch bewusst gewählt: «Ende Jahr wollen die Baufirmen ihre Auftragsbücher für Anfang Jahr füllen. Dann können wir von guten Konditionen profitieren.»

Derzeit können die Parkplätze unbeschränkt lang benutzt werden. Das soll sich ändern. «Wir überlegen, die dortigen Plätze mit einer zeitlichen Beschränkung zu versehen», sagt Rentsch. Damit sollen vor allem Dauer­parkierer abgeschreckt werden, denn das sei nicht die Idee öffentlicher Parkplätze. Zudem seien die Parkmöglichkeiten beim nahen Restaurant Rössli oder beim ­Ärztezentrum im Oberdorf beschränkt. Der Parkplatz vor der Metzgerei könne als Ergänzung dienen.

Neues Konzept geplant

Der Gemeinderat hat ohnehin vorgesehen, das Thema Parkraumbewirtschaftung im Dorf anzugehen. Dafür hat er einen Verpflichtungskredit von 10'000 Franken für die Erstellung ei­nes Parkplatzkonzeptes bewilligt. Darin werden gemäss Rentsch die vorhandenen gemeindeeigenen Parkmöglichkeiten erfasst und analysiert. Die Daten sollen nicht nur der Parkraumbewirtschaftung als Grundlage dienen, sondern auch der künftigen Unterhalts- und Investitionsplanung. (Berner Zeitung)