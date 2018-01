Die widerlegte These

Den Schweizer Generälen Wilhelm Heinrich Dufour, Hans Herzog, Ulrich Wille und Henri Guisan sind Strassen in der Zähringerstadt gewidmet. Und auch der in Burgdorf geborene Maler Max Buri sowie die Schöpferin des «Heidi», Schriftstellerin Johanna Spyri, wurden mit Strassennamen geehrt. Dass Verkehrswege die Namen dieser Persönlichkeiten tragen, erstaunt niemanden.

Doch warum kam Johann Hunyadi, ein ungarischer Bürger, zum Handkuss? Was hat der Mann, der von 1383 bis 1456 lebte, Grosses geleistet, dass seiner in der Emmestadt mit einem wenn auch bescheidenen, gut 100 Meter kurzen Gässchen gedacht wird? Die beiden Strassenschilder, die nahe den Apotheken Zbinden und Amavita, am Anfang und am Ende des Strässchens entlang des Coop-Parkplatzes in der Innenstadt, angebracht sind, geben Aufschluss: Johannes Corvinus Hun­yadi war ein ungarischer Freiheitskämpfer (siehe Box).

Eine Frage der Definition

Nicht schlecht staunte András Bodoky, als er Anfang der 1990er- Jahre in Burgdorf erstmals das Strassenschild Hunyadigasse sah. Ihm, der in Budapest aufgewachsen ist und dort Medizin studiert hat, war Hunyadi ein Begriff. Allerdings hatte Bodoky ein anderes Bild, eine andere Geschichte im Kopf: «Wer Freiheitskämpfer liest, denkt an einen ungarischen Wilhelm Tell, der gegen die Obrigkeit, für Freiheit und Unabhängigkeit des Landes kämpfte.» Dieser Vorstellung habe Hunyadi nicht entsprochen.

Historiker Alfred G. Roth, mit dem er intensiv diskutiert habe, sei bei seiner Meinung geblieben und habe die Bezeichnung Freiheitskämpfer verteidigt. Überzeugen konnte er András Bodoky nicht: «Für mich ist ein Freiheitskämpfer ein Revoluzzer, der für die nationale Unabhängigkeit kämpft. So, wie es Andreas Hofer im Tirol getan hat.» Als Anführer der Tiroler Aufstandsbewegung hatte sich dieser 1809 gegen die bayerische und französische Besetzung seiner Heimat gewehrt.

Staatsmann und Feldherr

«Ein Freiheitskämpfer ist gegen die herrschende Klasse, doch Hun­yadi war Teil dieser», betont Bodoky, der an der Universität Basel habilitierte und von 1991 bis 2008 Chefarzt Chirurgie am Spital Emmental in Burgdorf war. Zweifellos sei Johann Hunyadi ein bedeutender ungarischer Staatsmann und herausragender Feldherr im 15. Jahrhundert gewesen, der wegen seiner zahlreichen, bedeutenden Siege gegen das türkische Heer sowohl in Ungarn als auch in Rumänien noch heute als Nationalheld verehrt werde: «Er war ein Symbol des europäischen Widerstands gegen das damalige Osmanische Reich. Das war seine Lebensaufgabe.»

Die Burg Hunyad in Hunedoara (Rumänien), Stammsitz der Familie Hunyadi. Foto: Wikipedia

Warum András Bodoky die Bezeichnung Freiheitskämpfer infrage stellt, begründet er mit einer akribisch geführten Recherche, die er jetzt im Burgdorfer Jahrbuch publiziert hat. Nach der Geburt von Johann Hunyadi in Zimony (im heutigen Rumänien) war seine Familie zu ansehnlichem Reichtum gekommen, weil sie von König Sigismund von Ungarn mit der stattlichen Burg Hun­yad und dem umliegenden Gut beschenkt wurde.

Diese Burg wurde dann Stammsitz und Namensgeberin für Johann und seine Familie. Schon früh hatte er sich für eine militärische Karriere entschieden. In jungen Jahren diente er als Knappe bei verschiedenen, mit König Sigismund verbündeten serbischen und ungarischen Adligen. 1430 kam Johann an den königlichen Hof, wo er bald zum Ritter geschlagen wurde. Nach seiner Heirat wurde er Vater der Söhne Lászlo und Matthias. Letzterer wurde 1458 zum König von Ungarn gekrönt.

Ein Vertrauter des Königs

Johann Hunyadi begleitete König Sigismund bei dessen Reisen durch Europa als enger Ver­trauter. Nach dessen Tod setzte er sich in einem Thronfolgekrieg für den polnischen König Wladyslaw ein, der Hunyadi als Dank zum Generalhauptmann von Belgrad ernannte. In den folgenden Jahren führte er an der Spitze einer modernen Söldnerarmee einen erbitterten Kampf gegen das ­Osmanische Reich.

Die meisten Schlachten entschied er zu seinen Gunsten. 1456 wehrte er mit seinen Truppen einen Angriff der Türken auf Belgrad erfolgreich ab. Seinen Sieg konnte Johann Hunyadi nicht lange geniessen, denn drei Wochen später fiel er der Pest zum Opfer.

Ob Hunyadis Biografie jener eines Freiheitskämpfers entspricht, darf mit Fug bezweifelt werden. (Berner Zeitung)