Die langen Nächte stiessen auf Anklang

Schöne Sommerabende gab es in diesem Jahr zahlreiche. Laue Temperaturen, sternenklare Nächte, perfekte Bedingungen dafür, zu später Stunde noch das eine oder andere Bier draussen zu trinken. So verwundert es kaum, dass die mediterranen Nächte in der Oberstadt auf Anklang stiessen.

Nach Thun, Langenthal und Bern lancierte auch Burgdorf einen Pilotversuch. An sechs Wochenenden in den Sommerferien durften fünf Bars und Restaurants in der Schmiedengasse eine Stunde länger geöffnet bleiben als normalerweise.

Entscheid im Frühling

Die Gäste konnten also freitags und samstags bis 1.30 Uhr sitzen bleiben. «Für uns war das super», sagt Giusy Rovetto von der Bar Don Antonio. Die Leute seien gerne eine Stunde länger geblieben, und sie hätten immer viel Kundschaft gehabt. Nebst der Bar Don Antonio waren die folgenden Betriebe Teil des Pilotversuchs: La Bomba, Restaurant zu Metzgeren, OSO sowie Tigris Kebab und Pizza.

Sie alle erhielten vom Regierungsstatthalteramt eine zusätzliche Stunde Öffnungszeit bewilligt. «Ob der Pilotversuch im nächsten Jahr fortgesetzt wird, ist derzeit noch offen», sagt Urs Lüthi, Leiter der Burgdorfer Einwohner- und Sicherheitsdirektion. Das werde im kommenden Frühling im Gemeinderat entschieden.

Momentan macht die Stadt bei den Gastrobetrieben, die teilnahmen, eine Umfrage. Es seien aber erst einzelne Rückmeldungen eingegangen, so Lüthi. Frage man bei den Betrieben direkt nach, geben sie bereitwillig Auskunft.

«Für uns hat es sich durchaus gelohnt», sagt Ursula Oral-Kühni vom Tigris. Gerade zu später Stunde hätten viele Hunger auf einen Kebab und seien bei ihnen vorbeigekommen. «Wir würden im nächsten Jahr wieder mitmachen», sagt sie.

Auch die Betreiber der Bar Don Antonio wären im kommenden Sommer wieder dabei. Eine Anregung hätte Giusy Rovetto allerdings: «Wenn es Konzerte und eine spezielle Beleuchtung gäbe, würden bestimmt noch mehr Leute angezogen.»

«Dass die mediterranen Nächte zu einem Event werden, bei dem die Stadt das Rahmenprogramm organisiert, ist nicht die Idee», entgegnet Urs Lüthi. Es gebe schon genug Anlässe in der Oberstadt. Zudem gelte es, den Lärmschutz zu beachten.

«Wir müssen auf die Anwohner Rücksicht nehmen.» Auch in diesem Sommer seien einzelne Beschwerden wegen Lärm eingegangen. Ob sie auf die mediterranen Nächte zurückzuführen seien, könne er nicht sagen, hält Lüthi fest. «Im Grossen und Ganzen haben wir aber positive Rückmeldungen bekommen.» (Berner Zeitung)