Die kleinen Bälle rollen wieder

Pünktlich zum Frühling eröffnen Alfred Ursprung und Andrea Huber die Minigolfanlage am Einschlagweg wieder. Ab dem 6. April kann der rundum erneuerte 18-Loch-Parcours bespielt werden. Die Anlage war in die Jahre gekommen, eine Sanierung tat not.

Die schrägen Bahnen mit den vielen Löchern seien bereits Geschichte, ist einer Medienmitteilung zu entnehmen. «Wir haben die Beläge im Winter saniert und mehrere Bäume und Sträucher entsorgt», sagt Alfred Ursprung.

Pizza und Flammkuchen

Bis im Juli soll auch das Beizli so weit um- und ausgebaut sein, dass die Spielerinnen und Spieler bei Pizza, Flammkuchen und Flüssigem unter freiem Himmel beisammensitzen können. Mit den Wünschen der Kundschaft sind Ursprung und Huber vertraut. In den vergangenen vier Jahren betrieb das Paar die Minigolfanlage am Sempachersee.