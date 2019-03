Das Interesse an den geplanten Veränderungen rund um den Bahnhof Kirchberg-Alchenflüh ist riesig. Das zeigte die Informationsveranstaltung von vergangener Woche (wir berichteten). Und auch das ansässige Gewerbe ist gespannt, wie sich das Areal in den kommenden Jahren verändern wird. Die ersten Reaktionen fallen fast durchwegs positiv aus. So sagt etwa Wirt Hans-Ulrich Jörg: «Diese Pläne können nur zu einer Aufwertung des Areals führen.» Er ist bereits seit 1993 Besitzer des Restaurants Bahnhof, das unmittelbar neben der Bahnlinie steht.