Die Tage der Brocki sind gezählt

Für Vereinsmitglied und Brockenstube-Co-Leiterin Helene Schwab unverständlich. «Die Preise in unserer Brockenstube sind sehr tief.» Und der Erlös der verkauften Ware werde für gemeinnützige Zwecke gespendet, wie Schul-, Vereins- oder Kirchenprojekte, sowie Seniorenausflüge. Doch abgesehen von wenig unerfreulichen Ereignissen, gebe es sehr viele schöne Begegnungen, fügt Schwab hinzu.

Trouvaillen sind selten

Die Brockenstube befindet sich in einem alten Wohnhaus in Utzenstorf, das im Besitz der Gemeinde ist. Wer hierher kommt, der muss Zeit mitbringen: Auf zwei Etagen finden sich allergattig Möbel, Lampen, Bettwäsche, Geschirr, CDs, farbige Ketten, Handtaschen in allen Formen, Röcke, Hosen, und die Auswahl an Büchern ist gross, ebenso das Sortiment an Spielen. Jetzt vor Ostern gibt es auch Dekohäschen. Trotz des reichen Angebots fände sich selten eine Trouvaille unter den Produkten, räumt Helene Schwab ein. «Kostbare Gegenstände werden heute über das Internet verkauft.»

Anders bei alter und defekter Ware: Nicht selten komme es vor, dass Unbekannte ausrangierte Artikel vor der Eingangstüre deponierten. «So sparen sie sich die Gebühren für die Entsorgung.» Denn dreckige Dinge, und da ist Helene Schwab sehr pingelig, haben nichts in der Brocki verloren.

Ein Trio leitet seit 20 Jahren

Eröffnet wurde die Brockenstube am 5. Mai 1960. «Angefangen wurde im Zimmer des alten Schulhauses», weiss Liliane Flury. Danach diente ein Keller im Schulgebäude als Verkaufsraum. Später zog die Brocki in das Stettlerstöckli, wo heute Grossverteiler Coop ist. Und seit Mai 1990 verkaufen die Landfrauen die Ware am jetzigen Standort an der Unterdorfstrasse 19.

Die Fäden in der Hand haben seit 20 Jahren Doris Tschanz, Magdalena Böni und Helene Schwab. Doch nun hat das Trio demissioniert. «20 Jahre sind genug», sagt Helene Schwab. Zumal es nicht nur damit getan sei, während der Öffnungszeiten an drei Nachmittagen im Monat vor Ort zu sein. Die Frauen holen oftmals die Ware bei den Leuten ab. Und jeweils im Frühling und Herbst wird das Sortiment im grossen Stil ausgestaubt. «Die aussortierten Kleider verschenken wir an gemeinnützige Organisationen», erklärt Helene Schwab.