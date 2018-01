Die Statthalterin kündigt Digitalisierungsschritte an

Der Neujahrsapéro, zu dem die Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher die Gemeinde­präsidenten und -präsidentinnen des Emmentals jeweils einlädt, dient unter anderem dem Zweck, bisherige Amtsinhaber zu verabschieden und die neuen zu begrüssen.

Diesmal erforderte das nicht viel Zeit, bloss drei Gemeinden erhielten auf 2018 hin ein neues Oberhaupt. In Langnau übergab Bernhard Antener an Walter Sutter, in Kernenried Markus Koller an Adrian Zemp, in Höchstetten Hans Rudolf Kummer an Karin Mumenthaler.

41 Beschwerdeverfahren

Die Statthalterin nutzte das Treffen auch, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. 41 Beschwerdeverfahren hatte ihr Amt 2017 durchzuführen, 4 davon ­bezogen sich auf Beschlüsse von Gemeindeorganen.

Dann gab es 840 Erbschaftsfälle, 140 bodenrechtliche Verfügungen, 286 Baubewilligungsverfahren, 854 gastgewerbliche Einzelbewilligungen und 104 Betriebsbewilligungen zu bearbeiten sowie 46 Berichte im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zu erstellen.

Einige Verfahren könnten in ­Zukunft mit weniger Aufwand abgewickelt werden. Der Kanton sei daran, nicht nur die digitale Archivierung voranzutreiben, sondern auch Programme zu evaluieren, die es dereinst möglich machen sollten, Gastgewerbe- und Baubewilligungen online auszustellen.

«Das sollte auch für die Gemeinden eine Entlastung geben», sagte Claudia Rindlisbacher. Aber sie verschwieg nicht, dass es für jene Gemeinden, die bei der Evaluierung mithelfen, vorerst eine Mehrbelastung bedeutet. (Berner Zeitung)