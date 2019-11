Die Skepsis gegenüber dem Geak bleibt

Fast zwei Jahre stand es leer: das 1868 erbaute, von der Denkmalpflege als gewerbe- und sozialhistorisch wichtiges Gebäude eingestufte Objekt an der Dorfstrasse in Alchenstorf. So ist es kaum überraschend, dass das Haus energetisch nicht auf dem neusten Stand war. Für Brigitte und Markus Berger, die den Gasthof Schwanen im Sommer gekauft hatten, stand eines aber schnell fest: Die Ölheizung muss raus.