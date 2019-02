Der Lehrplan 21 führte bei vielen Eltern zu einem Missbehagen. Zumindest in der Gemeinde Langnau. Hier wurden die zusätzlichen Lektionen so verteilt, dass aktuell auch die jüngeren Kinder der Primarstufe an drei Nachmittagen zur Schule müssen. Dafür aber nur für jeweils zwei Lektionen.