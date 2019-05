«Die Schüler wollen gefordert werden»

Das ewig Gleiche und Wiederkehrende wird in der Form eines sprechenden und singenden Leierkastenmannes an seiner Drehorgel dargestellt. Es ist ein Stück in Balladenform, gesungen nach der Musik von Mackie Messer aus Bertolt Brechts Dreigroschenoper.

Mehr Zeit fürs eigene Spiel

«Reich und schön» ist Nataraj von Allmens achtzehnte und gleichzeitig letzte Produktion am Gymnasium Burgdorf. Der 66-jährige Lehrer für Bildnerisches Gestalten und Leiter der Theatergruppe möchte künftig wieder mehr Zeit haben für das Malen und das eigene Theaterspiel. Interessiert ist er auch an generationen-und städteübergreifenden Theaterprojekten. Beispielsweise zwischen Burgdorf und Thun.

Nataraj von Allmen (Bild: Beat Mathys)

Der in Hünibach wohnhafte Gymnasiallehrer engagierte sich zusammen mit der Burgdorferin Therese Sauser seit den Anfängen für die Theatergruppe (TAG). Auch wenn bereits zuvor am Gymnasium Theater gespielt wurde. «Ich habe immer für mehr Theaterlektionen gekämpft», erinnert sich der ausgebildete Theaterpädagoge.

Nachdem TAG 2002 gegründet worden war, ist das Burgdorfer Gymnasium gleich ein Jahr später dem schweizweit tätigen Verein beigetreten. Dieser fördert das Schultheater an schweizerischen Gymnasien und anderen Mittelschulen.

Rückblickend erinnert sich von Allmen an viele interessante und bereichernde Momente mit seinen Gymelern. In den Produktionen hätten jeweils drei bis fünfundzwanzig Darstellerinnen und Darsteller dreier unterschiedlicher Jahrgänge mitgemacht.

Schwierige Rekrutierung

Da die Schauspielerei stets freiwillig war, sei das Rekrutieren der Darsteller, vor allem bei den Jungs, nicht immer einfach gewesen. Gespielt wurde in unterschiedlichen Lokalitäten, da dem Gymnasium Burgdorf kein ausreichend grosser Raum zur Verfügung stand.

«An einige Produktionen erinnere ich mich besonders gerne. Etwa an die Nibelungen.»Nataraj von Allmen?

An einige Produktionen erinnert sich von Allmen besonders gerne. Etwa an die «Nibelungen» und an William Goldings «Herr der Fliegen», die in einer Fabrikhalle aufgeführt wurde. Oder an «Bernarda Albas Haus» von Federico García Lorca im Museum Franz Gertsch.