Die Patrizier auf den Emmentaler Alpen

Am 27. Oktober 1664 fand im Berner Münster eine Feier statt, die bis ins Emmental ausstrahlen sollte. Johann Carolus von Büren und seine zwanzigjährige Frau Dorothea von Wattenwyl liessen ihre Tochter Johanna Barbara taufen. Götti war Albrecht von Wattenwyl, als Gotten standen Appolonia von Graffenried und Barbara Daxelhofer, geborene von Büren, um den Taufstein. Beim anschliessenden Essen im Hause der von Büren in der Schosshalden verabredeten die Männer, gemeinsam eine Woche auf die Jagd ins Emmental zu gehen.