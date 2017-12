Die Mopac gedeiht wieder

Das Gebäude beim Firmeneingang am Oeleweg 4 in Wasen ist frisch renoviert. Das Sitzungszimmer der Mopac Wasen AG präsentiert sich hell und mit moderner Ausstattung. «Mit der Renovation des Gebäudes wollte ich ein Zeichen setzen und damit deutlich machen, dass es mit der Firma weitergeht», sagt Hans-Ulrich Müller. Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Berner Banker und Unternehmer die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Verpackungsfirma vor dem Aus gerettet und mit der Mopac Wasen AG einen Neustart gewagt.

Bonus ausgezahlt

Nun blickt er auf das erste vollständige Geschäftsjahr zurück. «Wir sind gut unterwegs und beschäftigen aktuell etwas mehr als 80 Mitarbeitende», erläutert Müller, der auch das Präsidium des Verwaltungsrates der Mopac Wasen AG innehat. Und er fügt an: «Am Ende des ersten Geschäftsjahres liegen wir über den Erwartungen. Wir konnten unseren Mitarbeitern zu Weihnachten gar einen Bonus ausbezahlen.» Dabei erzielte die Firma einen Umsatz von knapp 15 Millionen Franken. Erfreulich sei ebenso, dass wichtige Kunden bereits für 2018 Aufträge in erheblichem Umfang zugesagt hätten.

75 Prozent der Mopac-Produkte werden in der Schweiz abgesetzt, 25 Prozent finden Abnehmer in Deutschland, Frankreich und Holland.

Produktion zusammengeführt

Wie kommt es, dass der Neustart bisher gelang? «Die Kunden haben unsere Neuausrichtung mitbekommen und liessen sich überzeugen, dass die neu aufgestellte Mopac für sie ein interessanter Partner ist», erklärt Hans-Ulrich Müller. Der überzeugende Abschluss beruhe zudem auf der Qualität und dem Teamspirit, welche die Mopac schon immer hatte. «Es gab auch früher einen starken Kern an Kunden und Produkten. Diesen haben wir wieder mehr herausgeschält», betont Müller.

In Richtung Medizinaltechnik

Dennoch hat der Verwaltungsratspräsident einiges verändert. So wurde etwa die Produktion von Einwegtellern eingestellt und im Gegenzug die Sparten ­Lebensmittelverpackungen und Verpackungen für Medizinaltechnik gestärkt. Weiter hat die Firma die Fertigung in Eriswil aufgegeben und wurde am Standort Wasen zusammengeführt. Das ehemalige Betriebsgebäude in Eriswil wird derzeit zum Panoramapark umgestaltet. Entstehen soll dort ein Mobilitätszen­trum rund um Oldtimer, dazu Büroräume und Möglichkeiten für Events und Gastronomie. Ausserdem ist die Mopac Wasen AG Eigentümer mehrerer Wohnliegenschaften in Wasen und Eriswil.

Wachstum im Fokus

Mehr noch: Das Verpackungsunternehmen am Standort Wasen peilt Wachstum an, wie Hans-Ulrich Müller ausführt. «Wir sondieren derzeit die Möglichkeit für den Bau einer neuen Fertigungshalle.» Dort will die Firma vorab den Bereich der Medizinaltechnik ausbauen und je nach ­Umsatzentwicklung auch neue Arbeitsplätze schaffen. «Wir orten in diesem Segment ein grosses Potenzial», sagt der Verwaltungsratspräsident und spricht von Investitionen von mehreren Millionen Franken und dem sportlichen Ziel, bereits im Sommer 2018 im Besitze der Baubewilligung zu sein.

Zudem wird derzeit die Idee eines teilweisen Zusammengehens im Bereich der administrativen Arbeiten mit der FL Metalltechnik AG in Grünen geprüft, die ebenfalls im Besitz von Hans-Ulrich Müller ist. Geschäftsführer Thomas Germann wurde kürzlich zum Delegierten des Verwaltungsrates berufen.

Mit dem Neustart der Mopac Wasen AG konnten indes nicht alle Arbeitsplätze der Vorgängerfirma Mopac Modern Packing AG gerettet werden. Von 170 Mitarbeitenden, die vor einem Jahr unsicher waren, ob und wie es weitergeht, haben über 80 Beschäftigte eine Zukunft. 90 mussten eine andere Lösung suchen und wurden dabei von einer Beratungsfirma unterstützt. Rund ein Drittel aller hat laut Müller eine neue Anstellung gefunden. Über die Mopac Modern Packing AG läuft nach wie vor die Nachlassliquidation. Der nächste Schritt, die Auflage des Kollokationsplans, wird im kommenden Jahr erwartet. (Berner Zeitung)