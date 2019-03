Die Lueg wird zum Volksmusikort

Am Montag wurde mit dem Rückbau der Luegarena begonnen. Video: Chantal Desbiolles

Nicht auf einen Käufer zu hoffen oder den Ausflugsort «vermodern» zu lassen. Es werde aber das letzte Mal sein, dass er «das Heft in die Hand» nehme, erklärt der bald 65-Jährige pathetisch.

Ausbau rund ums Radio

Die Idee, von der er bereits letzten Sommer sprach, setzt Moser nun um: von der Lueg aus ein Radio mit volkstümlichen Inhalten zu betreiben und den Betrieb ebenfalls auf diese Sparte auszurichten. An seiner Seite: Das Radio Tell, an dessen Trägerschaft sich Moser beteiligt hat, wird vor Ort ein Studio für Aufnahmen und Liveübertragungen beziehen.